“Il nostro generale” su Rai 1: la trama dei nuovi episodi

In prima serata su Rai 1 torna “Il Nostro Generale”, una serie tv in quattro serate in prima visione su Rai 1 il 9, 10, il 16 e 17 gennaio. A quarant’anni dalla strage di Via Carini (3 settembre 1982), la serie racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa – interpretato da Sergio Castellitto – per contrastare l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia.

Da una parte il Generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi investigativi innovativi per l’epoca, e dall’altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, che avevano l’obiettivo di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati.

Nell’episodio in onda martedì 10 gennaio 2023 Curcio e Franceschini vengono arrestati. Curcio viene fatto evadere dal carcere da Mara Cagol. Questi avvenimenti spingono i vertici dell’Arma a chiudere il Nucleo antiterrorismo.