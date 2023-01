Il 2023 del Jerò inizia a tutto So Crazy Show

“So Crazy Show” il format ideato e coreografato da Holly’s Good conferma il suo successo e torna anche nel 2023, sul palco del Jerò Restaurant di Ponte Milvio

So Crazy Show il format ideato e coreografato da Holly’s Good conferma il suo successo e torna prepotentemente anche nel 2023, sul palco del Jerò Restaurant di Ponte Milvio, il prossimo 10 gennaio.

Un dinner show esclusivo, unico nel suo genere, che ha il suo punto di forza in una ricerca continua di numeri e attrazioni dal sapore internazionale e cosmopolita.

Protagonista indiscusso il corpo di ballo delle Good Girls composto da sei ballerine professioniste che spaziano dal cabaret alla danza classica sulle punte, dal pop alla fan dance degli anni ‘40, fino all’esplosione finale del più incredibile dei cancan.

Uno show suddiviso in quattro quadri, accompagnato dai sapori mediterranei della cucina spagnola e dal dj-set pre e after show.

Il martedì sera a Roma, diventa il nuovo sabato, con un intrattenimento di livello assoluto, in una splendida location, accompagnato da un’ottima cena in compagnia.

Martedì 10 gennaio, la prima data del 2023, preparatevi a stupirvi!

La direzione artistica così come le coreografie sono curate interamente da Holly’s Good, showgirl famosa nel panorama nazionale ed internazionale per i suoi format di successo, tutti al femminile, che, come d’abitudine, registrano il consueto sold-out. Dal “Domina Show”, caratterizzato da performer sempre diverse, provenienti da ogni parte del mondo, con esibizioni che spaziano dalla pole dance, al contorsionismo, al burlesque, dove la musica è la protagonista, al Suprema Dinner Show, che ha visto in scena due cantanti, il corpo di ballo delle Good Girls, due guest star internazionali e tre pole dancers.

Ma non solo, Holly’s Good è l’autrice e creatrice del “Deja Vù”, uno spettacolo di quadi due ore, che è un vero e proprio mix and match delle atmosfere del Moulin Rouge di Parigi, del locali fumosi del proibizionismo anni ‘20, fino al cabaret tedesco e ai più sfrenati numeri delle showgirls di Las Vegas.

Ogni format viene scrupolosamente creato dalla showgirl per la singola location, sfruttando al massimo tutte le potenzialità dello spazio e creando un prodotto ad hoc, dedicato alla clientela più esigente.

Fiore all’occhiello delle attività della vulcanica Holly’s Good è l’apertura dell’Italian Showgirl Academy, prima accademia per showgirls a Roma ed in Italia, con sede in Viale Aventino a Roma, volta alla formazione di artiste a tutto tondo, senza lasciare nulla al caso, come solo una grande professionista riesce a fare.

Martedì 10 gennaio 2023 ore 21.30

Jerò – Via Torrita Tiberina, 22 Roma (Ponte Milvio)

Info e prenotazione: 06-39720966