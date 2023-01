A “Calcio totale” su Rai 2 parla in esclusiva Rafaela Pimenta

Rafaela Pimenta in esclusiva a “Calcio Totale” nella seconda serata di Rai 2: l’erede di Raiola si racconta, tra il ricordo di Mino e le prospettive di mercato di Inter e Juve

“Mino ha portato avanti non una battaglia, ma un’idea: quella che il procuratore è parte integrante dell’universo calcio, con obblighi e diritti. Ma non accettava che altri soggetti volessero sostituirsi al procuratore e gestire quello che non conoscono e non gli compete.” Si apre così l’intervista che Rafaela Pimenta, l’avvocata brasiliana che, dopo la scomparsa improvvisa di Mino Raiola, avvenuta lo scorso aprile, gestisce la One, una delle società più influenti del calciomercato mondiale, ha concesso in esclusiva a Paolo Paganini e che andrà in onda lunedì 9 gennaio nel corso di “Calcio Totale”, la rubrica in onda alle 23.00 su Rai Sport + HD e in replica su Rai 2 all’1.30.

Con Paganini la Pimenta ha parlato, tra gli altri, anche di due protagonisti del campionato italiano, Paul Pogba e Denzel Dumfries, entrambi assistiti da lei: “Quando Paul ha capito che non poteva disputare il mondiale ha passato momenti molto brutti. Lo ha vissuto quasi fosse un lutto. Gli sono stata vicino, poi ha capito e ha reagito da campione. Ora è pronto per una stagione da protagonista con la Juventus.” Dell’esterno olandese di Inzaghi, invece, ha detto: “Ha disputato un gran Mondiale, e penso che all’Inter siano contenti. Ad oggi è un giocatore dell’Inter, ha il club nerazzurro nel cuore, poi vediamo quello che succederà.”