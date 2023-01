Previsioni meteo 8 gennaio 2023: maltempo al Nord e al Centro

Le previsioni meteo di oggi, domenica 8 gennaio 2023: piogge sulle regioni del Nord, in estensione tra pomeriggio e sera anche al Centro

Dopo un inizio di weekend caratterizzato da condizioni meteo stabili, è in arrivo la prima perturbazione dell’anno. Con il cedimento dell’alta pressione infatti, nella giornata di oggi il tempo peggiorerà sensibilmente. Soprattutto nella seconda metà della giornata piogge e temporali in arrivo sulle regioni del Nord, specie Nord-Ovest, per poi estendersi entro la sera/notte anche al Nord-Est e alle regioni centrali tirreniche.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prima fase di maltempo di questo gennaio dovrebbe essere molto rapida e per di più non accompagnata da aria molto fredda. Il vortice polare compatto e veloce farà sfilare rapidamente la saccatura verso est portando probabilmente una nuova rimonta dell’alta pressione nella seconda parte della prossima settimana. Nonostante gli indici poco favorevoli la seconda decade di gennaio potrebbe comunque vedere qualche spunto in più quanto meno per le precipitazioni.

Intanto per oggi, domenica 8 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sparse su tutti i settori, più asciutto sulle coste di nord-est. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-ovest, stabile tra Romagna e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali; neve sulle Alpi fin verso gli 800-1000 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare con deboli precipitazioni tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio precipitazioni attese sulla Toscana; variabilità asciutta altrove. In serata maltempo in estensione sui settori interni; neve in arrivo in Appennino a quote medie. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità alternata a schiarite; deboli piogge tra Sardegna e Campania. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata peggiora sulla Sardegna con acquazzoni e temporali; condizioni meteo invariate altrove. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime in lieve rialzo e massime in diminuzione al Nord, minime e massime in rialzo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .