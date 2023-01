NCIS Los Angeles e Fire Country su Rai 2: la trama degli episodi

Crime ed emozioni con “NCIS Los Angeles” e “Fire Country” in prima visione assoluta su Rai 2: la trama degli episodi

Una lunga serata ricca di emozioni e novità è in arrivo su Rai 2, domenica 8 gennaio: alle 21, in prima visione assoluta, torna “NCIS Los Angeles”, la serie che porta sul piccolo schermo le vicende del Servizio d’investigazione criminale navale, nel suo distaccamento della metropoli californiana. Protagonisti gli agenti G. Callen e Sam Hanna, due ex ragazzi di strada che hanno deciso di dedicarsi alla giustizia dall’interno dell’agenzia federale che si occupa di crimini in qualche modo connessi alla navigazione.

In “Game of Drones”, “Gioco di droni”, prima puntata della nuova stagione, la squadra dovrà indagare sull’attentato a una grande struttura industriale dove vengono assemblati droni militari. Intanto Callen riceve notizie preoccupanti su un cadavere ritrovato in Siria.

La serata di Rai 2 prosegue alle 21.50 con una novità assoluta: “Fire Country”, prima stagione di una serie che porta sul piccolo schermo le vicende di una squadra antincendio nel Nord della California. Coraggio, azione e redenzione sono gli ingredienti del prodotto, che parte proprio dal desiderio di riscatto di Bode Donovan, ex detenuto che entra a far parte di un programma antincendio chiamato Cal Fire, concepito per rimettere sulla buona strada chi è uscito di prigione, aiutando i vigili del fuoco californiani.