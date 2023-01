Il film “Stan & Ollie” su Rai 3: ecco la trama

In prima serata su Rai 3 il film “Stan & Ollie” di Jon S. Baird che racconta la storia della celebre coppia di attori tra lavoro e amicizia: ecco la trama

La storia di una delle coppie più famose di attori al mondo e le sue vicissitudini, quando il periodo d’oro della carriera sembra giunto alla fine. Rai 3 , domenica 8 gennaio alle 21.20, manderà in onda “Stan & Ollie” pellicola inglese del 2018, che vuole rendere omaggio al duo comico Stanlio & Ollio raccontandone la storia professionale tra alti e bassi, successi e insuccessi. E’ il 1953, quando Stan Laurel e Oliver “Babe” Hardy partono per una tournée teatrale in Inghilterra.

Sono passati sedici anni dal momento d’oro della loro carriera hollywoodiana e, anche se milioni di persone amano ancora Stanlio e Ollio e ridono soltanto a sentirli nominare, la televisione sta allontanando il pubblico dai teatri e molti preferiscono andare al cinema a vedere i loro capolavori del passato, oppure i nuovi Gianni e Pinotto, piuttosto che scommettere sulle loro esibizioni in spettacoli di second’ordine.

Eppure i due vecchi compagni di palcoscenico sanno ancora divertirsi e divertire, e l’accoglienza che ricevono dal pubblico è eccezionale. Dovunque, a Londra come a Dublino, la gente impazzisce per loro. Dal vivo, sono gli eroi che erano sempre stati e la tournée diventa l’occasione per i due attori di passare del tempo insieme, fuori dal set, come non avevano mai fatto prima. Durante la permanenza inglese Stan continua a lavorare su progetti che difficilmente avranno un futuro. I due si scontrano sulle idee, ma Oliver deve desistere, si ammala.

Ed è a quel punto che Stan comprende che la loro non era solo collaborazione, ma qualcosa che Hollywood aveva occultato, l’amicizia vera. Nel cast, Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda. La regia è di Jon S. Baird.