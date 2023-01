Contro truffe e raggiri esce il manuale “Energy Problem Solver”

Energia: contro truffe e raggiri un manuale per difendere i cittadini. Ecco “Energy Problem Solver” scritto dal trapanese Giovanni Riccobono

Più di tre milioni di italiani, nel 2021, sono stati vittima di una truffa legata all’energia. L’indagine, condotta da Facile.it, ha anche stimato che il danno economico per le famiglie si aggiri intorno ai 500 milioni di euro. Call center, venditori porta a porta, pseudo-consulenti, contatori guasti, contratti non richiesti. Sono solo alcuni dei trucchi con i quali le compagnie energetiche più spudorate riescono -sempre più spesso e grazie anche al “momento storico” legato alla crisi energetica- a raggirare i consumatori. I quali, dal canto loro, hanno pochissime armi per schivare queste attività truffaldine: tra queste, buonsenso e scetticismo. Ma non sempre bastano e, soprattutto, non tutti ne sono provvisti in abbondanza. Da queste considerazioni, Giovanni Riccobono, consulente e divulgatore energetico, è partito per realizzare «Energy Problem Solver» (Amazon Publishing, 201 pagine, € 17,90) un manuale a uso e consumo dei cittadini proprio per districarsi in quella che è, come racconta l’autore, «una vera e propria giungla».

«Ci troviamo in un momento di grande indecisione e imprevedibilità per il settore energetico –racconta Riccobono-. Nel giro di un anno e mezzo i prezzi dell’energia hanno subito un’impennata mai vista; in alcuni casi anche del mille per cento. Queste condizioni portano i consumatori a porsi la domanda delle domande: come risparmiare? E, tra le maglie di questa domanda, molti operatori dell’energia trovano terreno fertile per approfittarsene. Ecco perché ho deciso di scrivere un manuale destinato ai consumatori dove si possono trovare tutte le soluzioni alle diverse criticità che il mercato energetico sta facendo affiorare».

Riccobono, 32 anni originario di Trapani, conciliatore qualificato del “Centro per i Diritti del Cittadino” (CO.DI.CI), associazione riconosciuta dal ministero dello Sviluppo economico e componente del Consiglio nazionale dei consumatori, blogger, divulgatore, autore radiofonico, è alla sua terza pubblicazione nel campo della manualistica. Dopo «Sinergie per la tua fornitura: consigli pratici ed efficaci per le tue bollette» (2019) e «L’Utility manager: trova il benessere con le tue utenze luce e gas» (2021), propone con un nuovo lavoro nel quale i lettori avranno modo di scoprire come difendersi dal telemarketing aggressivo, come comprendere che le offerte super convenienti non sempre sono quello che sembrano, capire come funziona la normativa attraverso un linguaggio semplice e diretto. Il tutto spiegato attraverso dei casi di studio di consumatori che si sono trovati nella spiacevole -e talvolta drammatica- situazione di essere succubi di truffe o raggiri che parevano non avere soluzione se non quella di pagare e restare in silenzio. Il libro contiene la prefazione di Paolo Schiona e i contributi di Edoardo Beltrame e Claudio Capozza ed è disponibile sul market di Amazon sia in versione cartacea sia in ebook.