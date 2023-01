Associazione Case della Memoria: elette le nuove cariche sociali

Associazione Nazionale Case della Memoria: elette le nuove cariche sociali. Ecco il nuovo assetto e l’elenco aggiornato dei membri

Sono state completate le cariche sociali dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Nello specifico si è tenuto il consiglio direttivo che ha provveduto alla nomina delle cariche sociali, del Comitato Scientifico, dei coordinatori regionali e dei consulenti onorari.

Nel comitato scientifico sono entrati a far parte Fabrizio Amerini (Università di Parma) e Giovanna Frosini (Università per Stranieri di Siena). Nuovo ingresso tra i consulenti onorari è Vitantonio Vinella (giornalista professionista, presidente Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia e Archeoclub d’Italia, sezione di Canne della Battaglia-Barletta), consulente onorario per la case pugliesi. Nuove eletti concordati anche tra i coordinatori regionali: Daniela Grande per il Piemonte (Ufficio Cultura e Musei, Comune di Saluzzo, CN, Casa Silvio Pellico, Museo Civico di Casa Cavassa, Villa Radicati), Irmela Heimbacher per il Lazio (presidente Fondazione Isabella Scelsi, Roma, Casa Museo Giacinto Scelsi), e Giuseppe Iacono che oltre alla Sicilia segue anche la Calabria (Castello di Donnafugata, Comune di Ragusa).

«Il nuovo assetto ci permette di essere sempre più presenti sul territorio – commenta Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – e rende l’idea di quanto in questi anni la nostra realtà associativa sia cresciuta».

Dunque, queste cariche approvate dal Consiglio Direttivo completano il quadro dell’associazione fino al 2026.

Confermato nel ruolo di presidente Adriano Rigoli, che è anche coordinatore del Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola e Villa del Mulinaccio-Casa Filippo Sassetti (Vaiano, Po); e confermato nel ruolo di vicepresidente Marco Capaccioli, coordinatore della segreteria e della comunicazione. Come segretario ecco quindi Luca Lunghi, tesoriere e consulente onorario Giovanni Frediani. Consiglieri infine: Giuseppina Licatese Bartolini, Luca Migliorini, Gregorio Nardi, Clara Conforti, Virginia Laffi, Manuela Ricci, Laila Tentoni.

Marco Fossi è il sindaco revisore unico, confermato anche dall’assemblea generale del 2022. Gli altri membri del comitato scientifico sono Marino Biondi, Pietro Clemente, Gabriella Biagi Ravenni, Giovanna Giubbini, Gloria Manghetti, Alberto Malvolti, Claudio Rosati, Carlo Sisi, Diana Toccafondi.

Consulenti onorari, oltre a Vitantonio Vinella: Francesca Allegri, Antonia Di Giulio, Annegret Höhler, Giuseppe Iacono, Massimo Tosi, Daniele Zavalloni, Lucia Migliorini, Paola Roma, Francesco Severi, Massimo Tosi, Luigi Viani,.

I coordinatori regionali eletti sono, oltre a Daniela Grande per il Piemonte, Irmela Heimbacher per il Lazio e Giuseppe Iacono per Sicilia e Calabria, Giordano Bruno Guerri per la Lombardia, Paola Roma per il Veneto, Paola Pescerelli Lagorio per l’Emilia Romagna, Francesco Favi per le Marche, Patrizia Minardi per la Basilicata, Adriano Rigoli per la Puglia.

La rete dell’Associazione Nazionale Case della Memoria è una “istituzione cooperante” del programma Unesco “Memory of the World” (sottocomitato Educazione e Ricerca) e partecipa alla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane istituita presso ICOM Italia e socio dei Comitati Tematici Internazionali ICLCM (International Committee for Literary and Composers’ Museums), Demhist (International Committee for Historic House Museums) e Cimcim (International Committee of Museums and Collections of Instruments and Music).