New York e Torino al centro di “Città segrete” su Rai 3

Alla scoperta di New York e Torino, in prima serata su Rai 3, con “Città segrete”. Tre serate evento, firmate Rai Cultura, con Corrado Augias

Torna in prima serata “Città Segrete”, il programma di Rai Cultura firmato da Corrado Augias. Tre serate evento, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi, con le piazze, i monumenti, i protagonisti e gli enigmi di due grandi città: New York, alla quale saranno dedicate due puntate, in onda il 7 e il 14 gennaio su Rai 3, e Torino, nell’appuntamento di sabato 21. Tre prime serate per raccontare due grandi città, attraverso personaggi dimenticati o protagonisti celebri che le hanno percorse, tra ricostruzioni, reportage e docufiction, con il racconto in prima persona di Augias.

All’incrocio tra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie capaci di stupire e affascinare, in bilico tra mistero e modernità, ogni luogo e monumento che scorrerà davanti agli occhi dei telespettatori farà rivivere un personaggio (o una vicenda) al quale la storia lo ha legato. Giocando con epoche diverse e generi diversi, si terrà sempre come filo conduttore la scoperta dei segreti di una grande città.

Augias accompagnerà il telespettatore in una narrazione della “sua” New York, così come di Torino, in una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica e artistica, ma anche politica, nel senso di ricostruire il senso più profondo – e spesso sconosciuto – che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile. In un gioco di specchi in cui il narratore e divulgatore televisivo, gioca con le sue molteplici identità, senza dimenticare mai quella del giornalista. Per questo, nel ripercorrere i segreti di ogni città, si viaggia tra la storia più remota e quella più recente, senza trascurare la cronaca dei gialli e dei grandi avvenimenti propri dei nostri anni.

Gli spettatori non “saranno” solo sui luoghi e lungo le vie delle città, ma Augias terrà il filo del racconto immerso anche in uno studio virtuale, una sorta di grande terrazza affacciata sulla città, tra oggetti 3D e mappe virtuali.

Sabato 7 gennaio alle 21.50 su Rai3 la prima puntata dedicata a New York, la metropoli cosmopolita e contraddittoria, “patria” di tutti e di nessuno. Una città che nel ‘900 è stata la culla di un nuovo rinascimento. Qui hanno vissuto artisti, banchieri, inventori geniali e spregiudicati finanzieri. Lunga la lista dei nomi che hanno contribuito a crearne il mito e che saranno raccontati in questo primo appuntamento di “Città Segrete”: Ella Fitzgerald, Marylin Monroe, Nikola Tesla, Jean Michel Basquiat, Malcom X, Jackie Kennedy, Amelia Earhart, Frederic August Bartholdy, Joe Petrosino e un insolito Meucci.