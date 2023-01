“Mondo Peplum” è il nuovo disco di Torso Virile Colossale

Il progetto Torso Virile Colossale torna sulla scena musicale: “Mondo Peplum” è il nuovo album del progetto di Alessandro Grazian

Dall’album d’esordio ad oggi il progetto di Torso Virile Colossale ha raccolto ottime critiche e una fanbase sempre più ampia rendendosi protagonista di decine di concerti in location prestigiose come siti archeologi, musei e cinema.

Questa volta la Storia Antica e il Cinema Peplum offrono lo spunto per raccontare attraverso 12 nuovi brani i luoghi e le ambientazioni di storie legate al passato. I brani di ‘Vol 2 – Mondo Peplum’ evocano infatti una sorta di mappa del mondo antico, un vero e propio Ecumene, come quello riprodotto nella copertina dell’album: una rappresentazione del Globo terraqueo con un piede nel Cinema e l’altro nella Storia. Ecco quindi che tra i brani dell’album fanno capolino le antiche megalopoli (Babilonia Violenta), gli eserciti del passato, nordafricani (Elefante da Guerra) e orientali (La Biga Falcata), l’Impero Romano nella sua massima estensione (Porpora Imperiale) e le sue prigioni nel cuore dell’Urbe (Muscoli nel Carcere Mamertino). Il nuovo album di Torso Virile Colossale omaggia anche le location ‘reali’ dove questi film sono stati realizzati ovvero i set cinematografici ma anche i set ‘en plain air’, come le famose cascate sul fiume Treja (Le Cascate di Monte Gelato, brano presente solo come b-Side nel singolo Chi Guida l’Orgia?) o Tor Caldara (Estasi a Tor Caldara). A completare il quadro storico-geografico ci sono due brani dedicati agli Etruschi (L’Etrusca) e ai Fenici (Fenici Miei).

MONDO PEPLUM – LA MUSICA

Tutti i brani di Mondo Peplum sono stati scritti, arrangiati, orchestrati e prodotti da Alessandro Grazian. I dodici brani sono frutto di un grande lavoro di composizione del musicista padovano e milanese d’adozione che per incidere questo album ha chiamato intorno a sé preziose personalità musicali creando un incredibile ensemble. Alcuni musicisti presenti in Mondo Peplum hanno già suonato nel primo album, altri sono nuovi compagni d’avventura. La presenza della voce di Rachele Bastreghi, prestigiosa ospite nel brano Estasi a Tor Caldara, rappresenta un’assoluta novità nell’immaginario estetico di Torso Virile Colossale. Ancora una volta nelle musiche fanno capolino le chitarre elettriche che, con le loro accordature aperte, i loro riff forzuti e le loro derive psichedeliche, si alternano a strumenti classici come archi e ottoni. Musicalmente in questo album un peso specifico lo assumono anche le percussioni che diventano più ricche timbricamente spostando l’asticella del progetto su nuove latitudini geografiche.

L’album Mondo Peplum segna l’ingresso di Torso Virile Colossale nella scuderia di INRI CLASSIC.