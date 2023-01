GDO e digitalizzazione: da Pricer nuove etichette per Carrefour Italia

Continua la collaborazione tra Pricer e Carrefour Italia: nuova fase di digitalizzazione dei propri punti vendita, per sostituire le etichette in radiofrequenza con le ESL Pricer

Continua la collaborazione tra Pricer e Carrefour Italia: il Big della GDO ha avviato una nuova fase di digitalizzazione dei propri punti vendita, volta a sostituire le etichette in radiofrequenza con le ESL Pricer che assicurano maggiore velocità, sviluppi e attenzione ai clienti e ai dipendenti e risultano essere una soluzione green con minore impatto ambientale e meno dispendiosa in termini di consumi energetici.

“Siamo lieti di annunciare che Carrefour Italia ancora una volta ci ha scelti per portare avanti il processo di digitalizzazione in-store volto a sostituire le etichette in radiofrequenza, tuttora presenti in alcuni dei punti vendita, con le ESL Pricer che si basano sulla soluzione Plaza, la nostra sofisticata piattaforma in cloud IOT che si contraddistingue per standard di sicurezza eccellenti ed elevata scalabilità ” dichiara Michael Cacciatore, Country Manager Pricer Italy. “Uno dei vantaggi delle etichette elettroniche intelligenti Pricer è quello di utilizzare un sistema di comunicazione ottica senza fili (340THZ) e, di conseguenza, assicurare una durata maggiore della batteria, un minor impatto ambientale, senza alcuna interferenza, e una riduzione del consumo energetico necessario di oltre il 93%” conclude il Manager.

Nel contesto attuale, dove l’inflazione sta toccando massimi storici con +11,9% a fine ottobre, l’adozione di soluzioni green volte a diminuire l’impatto del caro energia risulta essere di rilevanza strategica nel mondo retail, specialmente per le grandi catene.

Le ESL Pricer, grazie al sistema Optical@Pricer, risultano particolarmente performanti e non richiedono alcun dispositivo server in-store. La soluzione Pricer Plaza adottata da Carrefour Italia permette di ottenere un sistema in cloud IOT in grado di interagire con oltre 1 milione di etichette in meno di 5 minuti. Oltre a un livello di servizio ad altissimi standard, viene garantito al Cliente un servizio di supporto 24/24 gestito dall’Italia, una condivisione di knowledge e lo abilita a una serie di funzionalità, come l’esclusivo Instant Flash.

La collaborazione tra Pricer Italy e Carrefour Italia fa parte di una partnership a livello globale nata nel 2020 con lo scopo di digitalizzare i punti vendita diretti e franchisee con la soluzione ottica di Pricer. I risultati sono sorprendenti sorpassando, anche in Italia, milioni di etichette ottiche in cloud monitorate 24/24 e con tecnologia di interconnessione “Optical@Pricer always-on”.