Gaming: Ipermatch apre la seconda Initial Item Offering e sono in arrivo, con sconti e promozioni, anche le Nft-card per giocare con il calcio inglese

“Rare”, “epiche” o “leggendarie”: Ipermatch torna con una nuova Initial Item Offering, che rilascerà le inedite ed esclusive card basate sul calcio inglese, nella piattaforma di gioco che unisce sport e fintech. Gli utenti con un Valora wallet già attivo possono avvalersi di uno sconto del 50% per assicurarsi i nuovi non-fungible token (Nft) appena “mintati” (cioè “coniati”) su CELO Blockchain.

È la seconda IIO di sempre avviata dalla startup creata nel 2020 da Antonio Paone e Fabio Mazzero, ex compagni di università e fondatori under-30 di Ipermatch. L’iniziativa punta a replicare il successo dell’operazione che nel settembre 2021 ha permesso di raccogliere i primi 136mila euro lanciando in Italia “il nuovo modo di giocare al fanta”, basato su blockchain (dApp) e smart contracts.

Ora, le “art-work” dei campioni più iconici di Oltremanica, da Mohamed Salah a Jack Grealish, da Raheem Sterling a Erling Haaland, sono pronte per essere schierate nella rosa dei migliori fanta-allenatori di tutta Italia, nei campionati già attivi e in nuovi tornei dedicati. Il loro punteggio sarà basato sulle prestazioni reali dei calciatori schierati nella Premier League, calcolato in base a un algoritmo.

Ci sarà tempo fino a febbraio per assicurarsi a ogni release l’atleta preferito a scelta fra 120 nomi. In seguito alla IIO, sarà possibile acquistare i token solamente attraverso il mercato secondario, ovvero dagli utenti che li rimetteranno in vendita sul marketplace del gioco.

“Con questa espansione Ipermatch moltiplica le occasioni di divertimento e offre un assaggio di come intende svilupparsi in futuro – spiegano Paone e Mazzero -. Dopo aver effettuato la prima IIO e aver portato online la prima dApp nel mondo del gaming in Italia, tra gli obiettivi c’è espandere la piattaforma in paesi-target come Inghilterra, Francia, Spagna e Germania nonché allargarla ad altri sport. La partita è appena iniziata e ci riteniamo fortunati di poter contare in questo percorso su una community motivata, che condivide la passione per gli ingredienti base di Ipermatch, alla base del nostro approccio edutainment: calcio e fintech”.