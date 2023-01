“Nana, la Befana” in scena al Teatro Le Maschere

Sarà in scena al Teatro Le Maschere – per la stagione per bambini nella sezione “Fiabe e Biscottini” – dal 6 all’8 gennaio 2023, lo spettacolo Nana, la Befana

Sarà in scena al Teatro Le Maschere – per la stagione per bambini nella sezione “Fiabe e Biscottini” – dal 6 all’8 gennaio 2023, lo spettacolo Nana, la Befana, scritto da Carla Marchini in collaborazione con la nipotina Sofia. La regia è di Natalia Cavalleri. Con (in o. a.): Simone Bobini, Martina Carletti, Natalia Cavalleri; costumi di Carla Marchini, scene di Giuseppe Convertini, musiche di Marco Terranera.

La nostra Nana è ancora solo l’aiutante di Babbo Natale ma, per una fortuita occasione, avrà l’opportunità di diventare la Befana, aiutata naturalmente da Babbo e da un Rudolf molto perplesso, diventando così la beniamina dei bambini!

Date e orari:

Venerdì 6 gennaio 2023 – ore 16.00

Sabato 7 gennaio 2023 – ore 16.00

Domenica 8 gennaio 2023 – ore 16.00

Biglietti per “Fiabe & Biscottini”, la rassegna dedicata ai bambini

I biglietti degli spettacoli per bambini e ragazzi sono in vendita al botteghino in Teatro, fino a pochi minuti dall’inizio della rappresentazione, al costo di € 10,00.

I biglietti sono disponibili online al prezzo ridotto di € 8,00 fino a un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per essere sicuri di trovare posto, consigliamo di acquistare i biglietti online, prima dell’arrivo in teatro. Puoi acquistare i biglietti online (e gli abbonamenti) per “Fiabe e Biscottini” cliccando qui

È possibile abbonarsi a tre spettacoli con € 22,00 e a sei spettacoli con € 40,00, risparmiando sul costo del singolo biglietto!

Info e prenotazioni: tel. 06 58330817, e-mail: info@teatrolemaschere.it