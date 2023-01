“L’acchiappasogni – Dream Catcher” su Rai Movie: ecco la trama del film

“L’acchiappasogni – Dream Catcher”, un thriller fantascientifico con Morgan Freeman, in prima serata su Rai Movie: ecco la trama del film

Prima serata dedicata alla fantascienza d’autore venerdì 6 gennaio 2023 su Rai Movie con “L’acchiappasogni – Dream catcher”, film scritto e diretto dal regista de Il grande freddo e Silverado Lawrence Kasdan e tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King. Vent’anni prima Jonesy, Henry, Pete e Beaver, quando erano ragazzini, salvarono un bambino di nome Duddits dall’aggressione di alcuni bulli. Duddits era affetto da Sindrome di Down, ma dotato di un grande potere paranormale che, in segno di gratitudine, trasmise in minima parte anche ai suoi quattro nuovi amici.

Ora che i quattro sono cresciuti, ogni anno si ritrovano per la tradizionale caccia al cervo e ricordano sempre quell’episodio che ha cambiato le loro vite. Ma durante la loro reunion annuale, i quattro scoprono che qualcosa di sinistro si sta aggirando nei boschi e solo loro sono in grado di fermare questa minaccia da un altro mondo. Un thriller fantascientifico non privo di momenti d’ironia che si caratterizza per un cast di primissimo livello che comprende Morgan Freeman, Tom Jane, Damian Lewis, Jason Lee, Timothy Olyphant e Tom Sizemore.