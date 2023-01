La formazione online è la carta vincente per chi cerca lavoro

Hunters Group: la formazione online è la carta vincente per aggiornare le proprie competenze e non perdere importanti occasioni di lavoro

Dal 2020 ad oggi si sono moltiplicate le realtà di formazione online, sempre più importanti per aggiornare le proprie competenze e non perdere importanti occasioni di lavoro e di business soprattutto per quei professionisti che hanno necessità di avere una presenza online e, magari, vendere e promuovere prodotti o servizi.

“Ci muoviamo – precisa Beatrice Pontari, Marketing & Innovation Manager di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale – in un mercato del lavoro sempre più dinamico, complesso e globale nel quale la tecnologia ha un ruolo sempre più centrale. Avere un canale di vendita online, in questo momento, può davvero fare la differenza per un’azienda o per un professionista. Ma non ci si può improvvisare perché altrimenti il rischio di fallimento è elevatissimo. Per questo motivo, soprattutto per dare un supporto maggiore ai candidati che ogni giorno incontriamo, abbiamo stretto una partnership con Scuola Ecommerce, una realtà che aiuta imprenditori e professionisti ad acquisire competenze e a trovare soluzioni efficaci nel mondo delle vendite online e, nello specifico, sul marketplace”.

Secondo uno studio di Nomisma, società di consulenza strategica, sono infatti oltre 18.000 le PMI italiane che si sono appoggiate ad Amazon per impostare una strategia di vendita online; il marketplace ha permesso di raddoppiare l’export (passando da un 16% ad un 32%) e di ampliare la propria rete di vendita su territorio nazionale. Chiaramente, un boost di questa portata richiede una squadra forte e coesa, con professionisti specializzati sulle dinamiche e funzionamento del marketplace, sulla gestione della logistica e sulla gestione dell’infrastruttura IT.

Hunters Group e Scuola Ecommerce, la partnership per aggiornare le proprie competenze in ambito digitale.

“I servizi di Hunters Group – spiega Mattia Vergerio, Responsabile Prodotto e Qualità di Scuola Ecommerce – ci permettono di completare l’offerta e la progettazione dei nostri corsi di formazione rivolti ai tirocinanti Amazon Account Manager e E-Commerce Specialist, con nuove prospettive lavorative mai viste prima. Come Scuola Ecommerce, abbiamo definito i contenuti, la progettazione e i metodi di erogazione per garantire che la formazione sia sempre aggiornata, pertinente e pratica per l’uso sul posto di lavoro. Siamo felici di aver trovato un partner come Hunters Group che ha subito abbracciato la nostra visione. La nostra partnership è l’inizio di qualcosa di grande!”.

La Digital Transformation richiede di aggiornare le proprie competenze per vivere al passo del cambiamento. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che rappresenta la prima realtà governativa a fornire una traduzione ufficiale del modello europeo per le competenze digitali di base, nel 2017 ha delineato una roadmap in cui suddivide le competenze digitali in:

Competenze digitali specialistiche, proprie dei professionisti di settori specifici;

Competenze digitali di base, utili a tutti i lavoratori;

Competenze di e-leadership, cioè relative all’utilizzo di tecnologie in qualsiasi organizzazione e fare innovazione digitale nel proprio settore di mercato.

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie digitali per il lavoro (e anche per il tempo libero) è, dunque, fondamentale nello scenario di mercato attuale.

“In questo contesto – aggiunge Beatrice Pontari – la partnership con Scuola Ecommerce acquista ancora più valore: offriremo agli studenti e alle studentesse di Scuola Ecommerce gli strumenti per orientarsi al meglio in un mondo del lavoro sempre più digital e li aiuteremo a collocarsi al meglio sul mercato. L’obiettivo del nostro ruolo è fornire un supporto concreto nella valorizzazione delle risorse dei professionisti: identificazione dei potenziali, mappatura dei percorsi di crescita e orientamento alla carriera. Non solo: organizzeremo anche un ciclo di eventi live streaming sui nostri canali social per offrire consigli sul tema e rispondere alle domande di chi ci segue”.