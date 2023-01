Way Experience premiata agli Oscar dell’Innovazione

Agli Oscar dell’Innovazione Way Experience è stata premiata con l’Innovation Business Award, come azienda d’eccellenza, nella categoria Cultura & Turismo

Valorizzare il talento e le best pratices: è questa la mission degli Oscar dell’Innovazione di ANGI -Associazione Nazionale Giovani Innovatori– che si sono tenuti all’auditorium del Museo dell’Ara Pacis a Roma.

“Ringraziamo il presidente ANGI Gabriele Ferrieri e tutta la giuria” dichiara Pier Francesco Jelmoni, co-founder di Way “per aver visto nella nostra realtà le migliori e indispensabili caratteristiche per fare innovazione”.

Continua Marco Pizzoni, co-founder di Way: “Per Way è un nuovo punto di partenza in un mercato che ci riconosce sempre di più come una azienda con caratteristiche uniche”.

Way è una media company, attiva dal 2019, che opera nel mercato turistico e culturale con l’obiettivo di ideare, produrre e diffondere progetti B2C per il grande pubblico, sia attraverso esperienze phygital, sia attraverso prodotti full digital.

Diffondere cultura, conoscenza e bellezza attraverso esperienze emozionanti capaci di arricchire ogni persona che le vive è la vision di Way.

La vera innovazione che ha portato Way sul mercato italiano è stata la capacità di trasformare dei classici tour guidati in giro per le città, in veri e propri viaggi nel tempo, grazie alla tecnologia di Virtual Reality, in grado di trasportare gli spettatori in luoghi e tempi remoti.

La storia non risulta più di fronte ai visitatori, mero concetto raccontato da guide culturali e scientifiche, ma è tutta intorno a loro: sono completamente immersi.

Tante le esperienze che Way propone, che mixano l’eredità di personaggi storici, a studi filologici e scientifici fino ad arrivare alla ricostruzione di spazi e storie grazie alla tecnologia di Virtual Reality.