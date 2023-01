Videogiochi, arriva Valiant Hearts: Coming Home di Netflix

Valiant Hearts: Coming Home, realizzato con Ubisoft, sarà disponibile all’inizio del 2023, in esclusiva per gli abbonati Netflix sull’app mobile Netflix

Sta per arrivare Valiant Hearts: Coming Home, il sequel del pluripremiato Valiant Hearts: The Great War e il primo di tre giochi per dispositivi mobili che Netflix e Ubisoft proporranno in esclusiva agli abbonati Netflix a partire dal 2023.

Ambientato nella Prima guerra mondiale, Valiant Hearts: Coming Home è un gioco commovente ed emozionante con una forte componente narrativa che segue quattro eroi misconosciuti alle prese con la natura crudele della guerra in una storia di sopravvivenza, sacrificio e amicizia. Il gioco è un tributo agli Harlem Hellfighters, la prima unità di fanteria afroamericana che ha combattuto nella Grande guerra, abbattendo le barriere razziali in patria e oltre. Valiant Hearts: Coming Home è diretto dal team originale di Valiant Hearts: The Great War e offre ai giocatori un misto di esplorazioni, puzzle e azione sullo sfondo di una storia di fratellanza e amicizia.

Valiant Hearts: Coming Home sarà disponibile all’inizio del 2023, in esclusiva per gli abbonati Netflix sull’app mobile Netflix.