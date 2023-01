Múses inaugura il 2023 con le Essenze delle Muse e atelier tematici

Múses inaugura il 2023 con le Essenze delle Muse e un carnet di profumatissimi atelier tematici: ecco tutti gli appuntamenti di gennaio

Múses-Accademia Europea delle Essenze ha deciso di inaugurare il nuovo anno con un variegato carnet di laboratori. Nel mese più freddo e più buio dell’anno, Múses vuole giocare con la luce e arricchirla dei profumi che solo le preziose essenze dell’Atelier del profumiere sanno offrire. Ecco perciò un laboratorio per realizzare le lanterne e uno per creare candele profumate, un divertente gioco in compagnia della Befana e due Atelier innovativi, per iniziare l’anno con profumi che ci avvolgano di benessere.

Con gennaio, inoltre, Múses-Accademia Europea delle Essenze lancia un innovativo progetto cultural-sensoriale: le Essenze delle Muse. Sette essenze esclusive, create per rievocare le peculiarità delle figlie di Apollo e della dea della memoria, che, nei miti greci, proteggevano le arti.

Quale profumo avrà la storia? Quale l’arte? L’eleganza?

Sotto i nomi di Clio, Tersicore, Polimnia, Urania, Erato, Calliope e Talia, si potranno scoprire gli aromi che rievocano le arti, l’energia creativa, l’eleganza e il benessere, la spiritualità e la storia e farsi avvolgere dalle loro atmosfere senza tempo.

GLI ATELIER TEMATICI di GENNAIO

DOMENICA 8 GENNAIO

L’aprirsi di un nuovo anno ci proietta da sempre verso il futuro. Vuoi trasformare l’energia del cambiamento in un profumo? Nell’Atelier L’Essenza del cambiamento si potranno scegliere le essenze più adatte ad accompagnarti in un percorso di crescita personale e focalizzazione sugli obiettivi 2023.

MÚSES KIDS presenta Tic tac…l’orologio della befana (ore 16)

L’orologio della befana è impazzito e fa arrivare la Befana al Múses l’8 gennaio… Chi sarà pronto ad accoglierla? I piccoli artisti pronti a farsi profumare le loro creazioni fatte ad hoc per la festa più dolce dell’anno!

DOMENICA 15 GENNAIO

Atelier Essenza del buon umore -Ore 15.30

Il Blue Monday è dietro l’angolo ma noi abbiamo la soluzione!

Ti aspettiamo per creare la tua Essenza del buon umore: un esplosivo mix di agrumi, fiori e golosissime note profumate. L’unione di oli essenziali euforizzanti ed estratti rigeneranti che ne fanno un vero trattamento di bellezza per il corpo e di benessere per lo spirito.

DOMENICA 22 GENNAIO

Weekend FAMIGLIE con biglietto speciale nucleo famigliare €8 per persona (il bimbo ha incluso il lab)

MÚSES KIDS presenta il Laboratorio delle lanterne-Ore 16.00

Le lanterne di carta sono un’antichissima tradizione della Cina, che vanta duemila anni di storia e sono le luminose protagoniste della fine del Capodanno cinese.

Durante il laboratorio i piccoli artigiani creeranno delle lanterne di buon auspicio da decorare con poesie tradizionali, modi di dire, oppure la parola 福 (fú), che significa felicità e buona fortuna.

DOMENICA 29 GENNAIO

Atelier delle candele-Ore 15.30

Scopriremo insieme come preparare una candela profumata, che ci avvolga dei caldi sentori dell’inverno e, attraverso l’abbraccio di essenze aromatiche e cere, prolunghi la gioia delle feste. Ogni partecipante potrà portare via con sé la candela profumata e assolutamente personalizzata in un esclusivo contenitore.

Da giovedì a sabato:

le visite esperienziali guidate saranno alle 14 e alle 17,

l’Atelier del profumiere si terrà alle 15.30.

La domenica e nei festivi:

le visite guidate sono in programma alle ore 11.30/14.00/15.30/17.00;

l’Atelier si terrà sempre alle ore 15.30

Per effettuare le visite esperienziali e l’Atelier del profumiere è necessaria la prenotazione sul sito https://yes.youreventgroup.it/it/muses/savigliano/visite/fast-track/program/

Visita+Atelier 43 €, 40€ per i gruppi

Sola Visita esperienziale 12€

Solo Atelier del Profumiere 35€.

Múses Kids (terza domenica del mese) – Attività laboratoriale+visita guidata: 8 €

È gradita la prenotazione.