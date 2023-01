“Man a lava” è il nuovo singolo del rapper Dha Lavalizer

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “Man a lava”, il nuovo singolo del rapper gambiano Dha Lavalizer

Dha Lavalizer artista e cantautore di un vasto panorama rap e non solo, lancia il nuovo singolo “Man a lava”, una song dalle tinte e dai contenuti davvero infuocati come la lava di un vulcano che, attraverso la musica e il videoclip esprime concetti forti e comuni quasi palpabili, valori in cui molti possono ritrovarsi.

Il Videoclip, girato e diretto da Eva Berretta, è un modo autentico di far arrivare il significato del testo attraverso delle location romane comuni come la strada con panorami ricchi di storia e di arte e la scelta degli outfit è finalizzata ad esternare energia, forza e coraggio.

I ragazzi che ballano nel video non sono dei ballerini professionisti ma proprio per questo arricchiscono in maniera significativa il senso del video e della canzone.

“È la storia di un ragazzo risorto dal ghetto che vuole fare la differenza” – spiega Dha a proposito del brano- “Al momento “Man a lava” è il pezzo che mi rispecchia di più proprio perché da grandi dolori può riemergere la grande forza: la dedico per prima a mia madre. Come molti potrei aggiungere un elenco di tragedie personali ma credo che bisogna concentrarsi su quello che abbiamo ancora e non su ciò che abbiamo perso”.

“Man a Lava” è un brano in cui l’artista non evita volontariamente di “fare il rapper cattivo criminale” ne ce lo lascia intendere perché ha il coraggio, la forza e la sicurezza di affermare che raggiungerà il pieno successo attraverso la sua passione e il duro lavoro quotidiano.

Dha, con i colori, la musica e le atmosfere del brano vuole risvegliare la sensazione intima di ognuno di noi di adoperarsi per realizzare le proprie passioni e trova importante dare una nuova ed autentica immagine del rapper.

La metafora della lava nasce in un periodo buio e doloroso, senza nessuno che lo sostenesse…”Ecco perché la lava, qualcosa dentro di me era maledettamente vivo e voleva vivere anche se era solo una fiammella di brace e così ho pensato alla lava che giace sotto i vulcani anche per centinaia di anni eppure arriva il momento in cui esce con

tutta la sua potenza, quella fiammella l’abbiamo tutti dentro di noi e prima o poi esce” – spiega Dha.

Biografia:

Dha Lavalizer, all’anagrafe Omar, è un rapper nato e cresciuto in Gambia ma da tanti anni italiano d’adozione. Per la sua giovane età ha bruciato molte tappe e vissuto grandi tragedie ma la passione per la musica è stata la sua “lava” e lui stesso si descrive: esoterico, riflessivo, indipendente, naturale.

Il precedente singolo “Let them talk” è ciò che ha fatto la differenza dandogli quella spinta giusta nel giusto momento e che lo ha trasportato direttamente alla creazione.