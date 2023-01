LOOKALIKE è il primo motore di ricerca visuale applicato alla moda

Perché cercare a parole quando si può fare con un’immagine? Nasce LOOKALIKE, il primo motore di ricerca visuale applicato al fashion

Si sente spesso affermare che viviamo nell’era del consumatore, dove i clienti, avendo accesso illimitato alle informazioni, sono sempre più aggiornati e indipendenti.

Si può affermare allo stesso tempo che viviamo in un’epoca dove le aspettative dei consumatori sono sempre più alte: essi desiderano distinguersi e per farlo ricercano esperienze personalizzate e uniche.

Secondo una ricerca di Adweek , infatti il 62% dei millennial preferisce, tra tutti i tipi di ricerca, quella per immagini, perché dà a loro la possibilità di trovare esattamente quell’articolo, quel capo o quel prodotto che desiderano, senza dover “scrollare” o ricercare tra tanti suggerimenti diversi.

La ricerca per immagini è d’aiuto durante tanti tipi di shopping diverso, ma ha decisamente un impatto rilevante nel settore della moda e del fashion.

Per permettere proprio a chi desidera acquistare un capo, un paio di scarpe o un accessorio di trovarlo tramite una semplice foto, nasce LOOKALIKE , il primo motore di ricerca visuale applicato al fashion.

Lanciato a maggio 2022 da Ilenia Enna, LOOKALIKE è un servizio che, tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, permette di trovare ciò che si sta cercando semplicemente uploadando una foto dell’oggetto. Il sistema poi abbina la ricerca con il database e restituisce i risultati organizzati in un marketplace visivo.

“Da grande appassionata di fashion, mi sono resa conto che un problema che molti riscontrano durante lo shopping online è la fatica di ritrovare sul web un articolo che si era adocchiato nelle vetrine di un negozio, in una foto sui social o indossato da un’altra persona. Avendo lavorato diversi anni in un’agenzia di performance marketing, ho analizzato i dati dei più importanti siti di moda e ho scoperto che in media una persona svolge 7 ricerche prima di trovare l’articolo che aveva in mente. LOOKALIKE nasce per rendere la ricerca più semplice e immediata possibile” spiega Ilenia Enna, fondatrice di LOOKALIKE.

Disponibilità e giacenze reali dei negozi italiani

Un’immagine è in grado di risolvere in un unico passaggio quello che con la ricerca testuale si può ottenere digitando almeno 10 parole chiave o query, tentativo che non sempre porta al risultato desiderato.

Ed è proprio l’immediatezza dei contenuti visivi che LOOKALIKE desidera sfruttare, creando un’applicazione in grado di rilevare tramite una qualsiasi immagine (che sia una foto scattata con il proprio cellulare, uno screenshot o un’immagine presa dal web) l’articolo che una persona desidera acquistare ma che non riesce a trovare tramite la ricerca per parole.

Una volta caricata l’immagine, in pochi secondi l’applicazione, riesce a trovare il vestito, il paio di scarpe o l’accessorio più simile alla richiesta iniziale, grazie a una tecnologia in grado di “matchare” i dati della foto con le caratteristiche degli articoli all’interno del database LOOKALIKE.

Aggiornato giornalmente con le vere giacenze e disponibilità dei negozi online, LOOKALIKE riporta all’utente solo risultati attualmente presenti presso gli e-commerce dei vari Brand. Niente articoli “disponibili a breve” o terminati.

Inoltre il controllo avviene per luogo di spedizione, proponendo pertanto solo i capi destinati al Paese nel quale ci si trova. Infine, tutto lo storico delle ricerche viene salvato in una sezione “gallery” del proprio account.

Gli acquisti non vengono conclusi tramite l’applicazione, ma in sicurezza sul sito del Brand del capo scelto.

“Pensiamo a quante volte è capitato di fotografare un articolo che ci piaceva e di non trovare più l’immagine di quel preciso paio di scarpe o vestito quando più ci serviva. Con LOOKALIKE desideriamo creare un luogo in cui ognuno può inserire comodamente tutte le immagini o screenshot che desidera e poi, direttamente dall’applicazione, risalire a quel preciso articolo o, in caso di limitata disponibilità, il più simile” aggiunge la fondatrice.

Istruire l’utente alla ricerca visiva

Se in Italia sta prendendo sempre più piede, all’estero (soprattutto in Inghilterra e negli USA) la ricerca per immagini è già più che sfruttata dalla maggioranza dei consumatori.

Sono infatti molti i siti -non solo di fashion- che stanno implementando questa funzionalità: l’arrivare dritti al punto tramite una foto consente non solo al cliente di indicare con precisione ciò che desidera, ma di ridurre drasticamente i tempi di ricerca e

contemporaneamente incrementare le possibilità d’acquisto.

L’obiettivo di LOOKALIKE è infatti anche quello di istruire sempre più utenti italiani allo sfruttamento della ricerca per immagini e al contempo far capire a sempre più Brand come questa soluzione possa rivelarsi vantaggiosa sia per il cliente che per loro stessi. L’app, inoltre, mostra all’utilizzatore/cliente il capo più simile a quello caricato, indipendentemente dalla notorietà dei brand presenti nel database, dando la possibilità anche agli e-commerce più piccoli di avere una equa chance di visibilità.

Dopo il mercato italiano, l’obiettivo di LOOKALIKE è quello dell’internazionalizzazione, inizialmente a livello europeo e successivamente negli USA.

L’applicazione, lanciata a maggio, accoglie nella propria rete circa 200 brand e ha già registrato più di 12mila download.

A novembre la partecipazione al Premio Cambiamenti 2022 indetto da CNA ha riconosciuto a LOOKALIKE l’accesso diretto tra le 20 imprese selezionate dalla giuria per la finalissima Nazionale, che si terrà a Roma a metà dicembre. Lookalike ha conquistato uno dei 20 posti per la finale Nazionale durante un percorso di selezione e tappe iniziato a Settembre che ha visto partecipare 1080 aziende candidate.