“Fuori posto” è la nuova canzone dei Lost

I Lost pubblicano un nuovo singolo, fatto d’impatto, potenza e orecchiabilità: ecco “Fuori Posto”. Sonorità pop punk/punk rock e una linea vocale che ti entra subito in testa per questo pezzo, realizzato con grinta da una delle band più importanti del panorama italiano degli anni 2000.

La band racconta: “Ci troviamo in un periodo storico complesso e molto delicato. Sentivamo la necessità di scattare una fotografia di ciò che ci circonda, di un mondo sempre più veloce e in continuo cambiamento, dove internet e social network ci hanno portati a convivere con la superficialità e l’assenza di contatto umano, questo a causa anche dei falsi valori trasmessi dalla cultura di massa.

Se da un lato tutto questo ci spaventa e ci mostra un futuro sempre più precario e in fiamme, dall’altro siamo consci che l’unico rimedio sia quello di rimanere sé stessi e fare ciò che si ama nella speranza che prima o poi si possa trovare una scintilla per un cambiamento.”

“Fuori Posto” strizza l’occhio a sonorità d’oltreoceano e saprà trascinare l’ascoltatore con la sua energia e le sue melodie.

I Lost sono stati tra le band più influenti degli anni 2000. Negli anni hanno ottenuto grandi successi e riconoscimenti (tra cui un Mtv Europe Music Awards nel 2009, un Dvd di Platino, dischi d’oro e numerosissimi altri premi), collaborazioni internazionali (Joel Madden dei Good Charlotte) che hanno permesso alla band di calcare i palchi di tutta Italia con lunghe tournée e che li hanno fatti conoscere ad un pubblico via via sempre maggiore.

I Lost ora sono tornati con un sound potente, serrato che si avvicina sempre di più alle sonorità pop punk e punk rock americane, con testi concreti e melodie dirette, in cui emerge una chiara fotografia dello stato d’animo in cui ci si trova in quest’epoca fatta di insicurezze, solitudine, perdita di contatti umani e paura, ma anche speranza e voglia di lottare per i propri sogni.