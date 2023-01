Prediabete: benefici da dieta a basso contenuto di carboidrati

Una dieta a basso contenuto di carboidrati per 6 mesi è stata in grado di ridurre i livelli di emoglobina glicata e può essere un approccio utile per prevenire e trattare il diabete

Nelle persone con prediabete o diabete, una dieta a basso contenuto di carboidrati per 6 mesi è stata in grado di ridurre i livelli di emoglobina glicata e di altri parametri metabolici e potrebbe essere un approccio utile per prevenire e trattare il diabete. Sono i risultati di uno studio randomizzato pubblicato sulla rivista JAMA Network Open.

Lo studio ha coinvolto 150 adulti con livelli di emoglobina glicata (HbA1c) non trattata dal 6,0% al 6,9%. L’intervento dietetico consisteva in un apporto netto totale di carboidrati inferiore a 40 g per i primi 3 mesi e inferiore a 60 g per i successivi 3 mesi, preferibilmente carboidrati ricchi di fibre. Il gruppo di confronto ha seguito una dieta abituale.

«Penso che il messaggio chiave sia che una dieta a basso contenuto di carboidrati, se può essere mantenuta, potrebbe essere un approccio utile per prevenire e curare il diabete di tipo 2, ma sono necessarie ulteriori ricerche» ha affermato l’autore principale Kirsten Dorans, assistente professore di epidemiologia presso la Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine, New Orleans, Louisiana. «A causa del disegno dello studio, tuttavia, non siamo in grado di valutare se l’effetto sulla glicemia dipende dalla riduzione delle calorie o dalla perdita di peso».

«Sappiamo che la perdita di peso comporta miglioramenti dei livelli di glucosio, quindi una dieta a basso contenuto di carboidrati, che è nota per ridurre il peso, prevedibilmente abbasserà la HbA1c. Quello che lo studio non può dimostrare, per via di come è stato concepito, è in quale misura i benefici sono dovuti alla perdita di peso (probabilmente la maggior parte, secondo me) rispetto alla riduzione dei carboidrati di per sé» ha concordato Naveed Sattar, professore di medicina metabolica all’Università di Glasgow, in Scozia, UK. «Va anche tenuto presente che le diete a basso contenuto di carboidrati potrebbero non essere così adatte in termini di rischio cardiovascolare e potrebbero non essere sostenibili per periodi più lunghi».

Dorans ha fatto presente che non si è trattato di una ricerca rigorosamente controllata sull’alimentazione, ma riguardava più che altro un intervento sullo stile di vita. «Volevamo vedere quali tipi di cambiamenti avrebbe comportato una ridotta assunzione di carboidrati».

Dieta a basso contenuto di carboidrati vs dieta abituale

I partecipanti allo studio, tutti adulti di età compresa tra 40 e 70 anni, sono stati reclutati nell’area di New Orleans, in Louisiana. I soggetti identificati ad alto rischio di prediabete o diabete di tipo 2 tramite un pre-screening, sono stati invitati per lo screening. Sono stati selezionati quelli con livelli di HbA1c non trattata compresi tra il 6,0% (il limite inferiore indicato dall’Oms per il prediabete) e il 6,9% (il limite superiore raccomandato dall’American Diabetes Association per le persone con diabete).

Dei 150 pazienti arruolati, il 72% erano donne e il 59% erano nere. La media complessiva della HbA1c era del 6,2% e nella maggior parte dei soggetti (87%) il livello era inferiore al 6,5% (prediabete) e non era trattata.

Il gruppo assegnato alla dieta a basso contenuto di carboidrati ha ricevuto una consulenza comportamentale, un manuale con linee guida e ricette dietetiche e alimenti supplementari. Nella prima fase, denominata “go low”, le sessioni individuali sono state tenute settimanalmente per le prime 4 settimane, seguite da quattro sessioni in piccoli gruppi a settimane alterne e quattro follow-up telefonici. Una seconda fase, chiamata ” keep it low “, prevedeva 3 sessioni di gruppo mensili e tre follow-up telefonici.

Il gruppo che ha mantenuto la dieta abituale ha ricevuto informazioni scritte con consigli dietetici standard e sessioni educative mensili opzionali non correlate alla dieta.

Riduzione di emoglobina glicata e altri parametri

Durante il follow-up, l’apporto calorico totale è stato inferiore nel gruppo di intervento rispetto al gruppo dieta abituale (differenze nette nella variazione a 3 e 6 mesi rispettivamente di –389 kcal e –456 kcal, P<0,001 per entrambi). Le assunzioni di carboidrati totali e netti, zuccheri aggiunti e bevande zuccherate erano tutte inferiori nel gruppo di intervento al follow-up, mentre le percentuali di calorie da proteine ​​e grassi erano più elevate.

L’outcome primario, ovvero la variazione della HbA1c dal basale a 6 mesi, è stata maggiore nel gruppo di intervento, con un calo del -0,26%, rispetto a un aumento dello 0,04% nel gruppo dieta abituale, una differenza netta dello 0,23% (P<0,001).

Sono state rilevate anche riduzioni significativamente superiori a 6 mesi della glicemia a digiuno (–8,4 mg/dl vs +1,9 mg/dl, differenza netta 10,3, p<0,001) e del peso corporeo (–6,4 kg vs –0,5 kg), mentre non sono emerse differenze significative nella variazione del colesterolo HDL.

La valutazione tramite il monitoraggio continuo della glicemia ha mostrato che il gruppo di intervento ha trascorso il 9,8% in più di tempo nell’intervallo 70-120 mg/dl rispetto al gruppo dieta abituale. A 6 mesi, 39 partecipanti (53%) nel gruppo di intervento e 22 (32%) nel gruppo dieta abituale avevano livelli di HbA1c <6,0%, una differenza significativa.

Gli effetti erano coerenti tra i sottogruppi di razza e sesso. I tassi di eventi avversi erano simili tra i gruppi, anche se un numero significativamente maggiore di partecipanti nel gruppo di intervento ha riportato crampi muscolari a 3 mesi (35% vs 19%, P=0,03) e 6 mesi (34% vs 19%, P=0,04).

Referenze

Dorans KS et al. Effects of a Low-Carbohydrate Dietary Intervention on Hemoglobin A1c: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022 Oct 3;5(10):e2238645.

