“Posso portarti con me” è il nuovo singolo di CasX

Torna il progetto di Casx (che si legge Casper), moniker di Arianna Puccio, con un nuovo singolo dal titolo “Posso portarti con me“, questa volta vantando la collaborazione con Forse Danzica.

Dopo i precedenti singoli “Seminterrati” e “Fammi male“, sempre in distribuzione Stage One, Casx si muove attraverso la scena underground di Milano, affondando e si stratificandosi di influenze dark e alternative e parlando a una generazione dimenticata: quella che ha vissuto Myspace e le band chiuse nei garage, quella esclusa dai bonus e quella che, di base, torna a casa ubriaca e non sa che cosa fare in futuro. Casx, ci riporta ad uno dei momenti più belli del film Casper, perchè “Posso portarti con me” è una citazione che ha segnato tutti i figli degli anni Novanta.

Ho voluto usare una delle citazioni più famose perché penso sia il riassunto dell’affetto incondizionato che si può provare per una persona, qualsiasi sia il ruolo che questa ricopre nella tua vita. Come Casper ho cercato per gran parte della mia vita di tenermi stretta tutte le persone che ammiravo, stimavo o amavo; ho cercato di ancorarmi a queste persone in maniera spasmodica, tutt’oggi faccio enormemente fatica a lasciare andare. Le persone per me sono importanti in quanto persone, non in quanto ruoli che ricoprono e, come tali, ci sono persone che vuoi che facciano parte di ogni tuo momento per renderlo completo. É una canzone sull’amicizia, sui legami indistruttibili.

