Con OperaPrima la pizza è artigianale

La qualità è la caratteristica a cui da sempre noi italiani facciamo più attenzione, forti della nostra conoscenza appresa fin dall’infanzia dei sapori autentici e dei cibi più sopraffini. E se c’è un piatto che si compone di pochi e semplici ingredienti e che è capace di soddisfare i palati di grandi e piccini, di esperti e di amatori, quello è di certo la pizza.

“Pochi la sanno fare come si deve, ma piace a tutti”, scriveva qualche anno fa la CNN parlando della pizza italiana, nella sua classifica sui piatti più buoni del mondo. La pizza, nella sua semplicità, è sempre ai vertici delle preferenze culinarie, non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo.

La preferenza degli italiani, rispetto alle pizze prodotte industrialmente come quelle surgelate, è per la qualità della pizza artigianale. Quali sono le caratteristiche che rendono una pizza artigianale?

Secondo l’Associazione Verace Pizza Napoletana (nata per promuovere e tutelare, in Italia e nel mondo, la vera pizza napoletana), dev’essere tondeggiante, con il bordo rialzato e cotta rigorosamente nel forno a legna.

Più in generale possiamo affermare che un prodotto culinario artigianale presenta delle caratteristiche uniche e differenzianti, nel senso che non risulta sempre uguale e perfetto ma può avere delle piccole differenze, che lo rendono unico.

OperaPrima è la Pizza Shaper nata per diventare il miglior alleato dei pizzaioli e dei ristoratori perché semplifica e velocizza le fasi di preparazione, mantenendo invariate tutte le caratteristiche artigianali della pizza.

È stata progetta per facilitare il lavoro del pizzaiolo ed essere utilizzata in modo molto intuitivo, anche dagli operatori alle prime esperienze. Basta impostare le caratteristiche desiderate della pizza (diametro, spessore, bordo), seguire le fasi di lavorazione guidate del macchinario e infine godersi il risultato finale di una pizza fragrante e artigianale. Infatti, grazie al sistema di apertura della pasta brevettato che simula le mani esperte del pizzaiolo, garantisce un’elevata qualità del prodotto finito.

Nel corso del 2022 OperaPrima è stata presentata nelle più importanti fiere internazionali di settore, come Parizza a Parigi, l’European Pizza & Pasta Show di Londra, il Pizza & Pasta Expo di Atlantic City e il Pizza Tomorrow Summit di Orlando. OperaPrima è stata riconosciuta come innovativa e professionale, abile nel creare in modo rapido e semplice la buona pizza italiana replicando la manodopera qualificata.

“OperaPrima è un vero Game Changer– ha affermato il rinomato pizzaiolo Roberto Caporuscio, Presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani in America, dopo averla provato –è il primo macchinario che riesce a stendere l’impasto come farebbe un vero pizzaiolo esperto”.

Come si può vedere nel video , con OperaPrima non c’è differenza rispetto alla lavorazione manuale dell’impasto: la pizza shaper grazie al suo sistema unico per stendere l’impasto assicura una distesa esattamente identica a quella di un pizzaiolo professionista.