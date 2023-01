“CHINI 100”: proseguono gli Itinerari Liberty da Viareggio a Firenze

Con il programma “Chini 100” che riprende il 4 gennaio, nuovi Itinerari Liberty e Déco da Viareggio a Firenze sulle orme di Galileo Chini

L’associazione Italia Liberty annuncia la prosecuzione di “Chini 100“, un colorato programma di attività incentrate sulla figura di Galileo Chini. Un viaggio tra stile Liberty e Déco che inizia da Firenze per proseguire a Viareggio, Montecatini, Salsomaggiore, Viserba e altre città italiane dove egli lavorò.

L’anteprima delle celebrazioni si è tenuta a Viareggio dove nel giorno del compleanno di Chini, pittore, decoratore, grafico e ceramista (1973-1956), quando la pubblica amministrazione ha organizzato diverse attività oltre a ricevere il premio “Best LibertyCity” come miglior città Liberty dell’anno.

Prossime tappe di visite guidate alla scoperta del Liberty in Toscana: mercoledì 4 gennaio ore 16:00 Caffè Margherita a Viareggio; martedì 10 alle 18:00 Terme di Montecatini; domenica 15 alle 11:00 a Livorno ritrovo davanti la Stazione; domenica 22 a Lucca ore 15:00 davanti villa Ducloz; domenica 29 ore 17:00 a Grosseto Mausoleo Vivarelli; domenica 12 febbraio ore 10:00 davanti villa Pacini. (Prenotazione obbligatoria e informazioni: info@italialiberty.it o sms 3200445798)

Il culmine è alla prossima edizione di “Art Nouveau week” 8-14 luglio 2023 quando tra la Versilia, Antella, Borgo San Lorenzo, Montecatini e Firenze è in progetto una visita guidata di tre giorni parallelamente a una conferenza in una villa Déco a Viserba dove Chini realizzò delle ceramiche a lustro scoperte dall’esperto Andrea Speziali, già presidente di Italia Liberty. Oltre centoventi tour su tutta la Toscana per la settimana internazionale del Liberty.

Come spiega il curatore <<Il programma “Chini 100” nello spirito della mission dell’associazione culturale Italia Liberty vuole illuminare la vita e le opere di Galieo Chini e famiglia facendo conoscere al pubblico internazionale tramite una mostra, convegni e visite guidate l’arte di un autore tra Liberty e Déco. Proprio perchè come si appura dagli affreschi a villa Fonio di Salsomaggiore Chini era un abile decoratore che ha aderito alle correnti artistiche di inizio Novecento offrendo una propria interpretazione dettata dal gusto e piacieri della vita. Caldeggeremo la possibilità di trasformare la villa di Salsomaggiore in un museo dell’Art Déco, primo in Italia>> Andrea Speziali

Il prossimo anno si celebrano i cent’anni da quando inaugurarono le Terme Berzieri il 27 maggio 1923 e trova affinità con il tema dell’Acqua – già eletto argomento chiave di Art Nouveau week 2023 – offrendo al pubblico un percorso nazionale tra visite guidate, percorsi legati al gusto e benessere.

Riti, miti e leggende sono argomento appeal in questo lungo viaggio di meraviglie, alludendo alla Chimera rappresentata nei decori delle Terme Berzieri.

L’Italia gode di un tesoro tutto da censire – come avviene su www.italialiberty.it per architetture e opere d’arte – promosso silenziosamente all’estero. Quella di Chini 100 è l’occasione giusta per riscoprire un’autore anche con la previsione di un catalogo ragionato delle opere che già si trova in digitale sul sito: www.galileochini.it.

Il logo delle celebrazioni prende origine dall’opera di Chini della primavera, medesimo periodo di quando inizieranno i vari eventi in programma.