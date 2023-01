Accoltellamento a Roma Termini: arrestato un 25enne polacco

Il 25enne polacco Aleksander Mateusz Chomiak, che la notte di Capodanno avrebbe aggredito una turista israeliana a Roma Termini, è stato arrestato a Milano

È stato arrestato a Milano Aleksander Mateusz Chomiak, l’uomo accusato di aver accoltellato una turista israeliana di 24 anni alla stazione Termini di Roma. Il 25enne polacco, a quanto si apprende dai Carabinieri, è stato individuato da un militare libero dal servizio che subito ha avvertito i colleghi del reparto Radiomobile del capoluogo lombardo. Chomiak è stato fermato e portato in caserma. Sono in corso le operazioni di verifica dell’identità.

Per l’identificazione, spiega la Dire (www.dire.it), sono state utilizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello scalo ferroviario. La ragazza si trova ricoverata in condizioni gravi ma stabili al Policlinico Umberto I di Roma.

LA SODDISFAZIONE DI PIANTEDOSI PER L’ARRESTO

“Esprimo la massima soddisfazione per l’immediata individuazione e successivo fermo dell’aggressore della Stazione Termini. I cittadini devono vivere la consapevolezza che vi possono essere casi come questo in cui un’aggressione può avvenire in modalità insidiosa e non sempre prevedibile ma non per questo sfuggire al capillare controllo del territorio e al lavoro delle nostre forze di polizia, che non ringrazierò mai abbastanza, capaci in tempi brevi di assicurare alla giustizia gli autori di odiosi reati”. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Riguardo alle motivazioni alla base del ferimento della donna israeliana, di cui sarebbe responsabile un giovane di nazionalità polacca, il prefetto di Roma Bruno Frattasi ha spiegato: “Avevo intuito che non si trattasse di un atto predatorio o di un’aggressione sessuale. È stata un’aggressione durata sette secondi – le sue parole a SkyTg24 – Probabilmente è stato il raptus di una persona con un disturbo psichico”.