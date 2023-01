Theø, Plant e Fiks annunciano due date all’estero

Dopo la release di Sto Nella Sad Deluxe, disponibile da venerdì 16 dicembre in licenza Believe Digital, Theø, Plant e Fiks annunciano due esclusive date all’estero, che si aggiungono al club tour in partenza a gennaio. Il trio è pronto per portare il suo distintivo immaginario emo-punk insieme alle sue chitarre distorte anche a Londra e Barcellona. Gli appuntamenti dal vivo sono fissati per martedì 14 marzo all’O2 Academy Islington di Londra e giovedì 16 marzo al Razzmatazz di Barcellona.

Le prevendite sono acquistabili: quelle per lo show londinese su Ticketmaster, quelle per il concerto spagnolo su Eventbrite. Le due date estere del mese di marzo, realizzate con il sostegno di Italia Music Lab, si aggiungono agli appuntamenti precedentemente annunciati previsti a Milano, Padova, Firenze, Nonantola (MO), Pozzuoli (NA) e Modugno (BA). I biglietti per le date italiane sono disponibili sui circuiti ufficiali.