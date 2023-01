Su Rai 3 in prima serata “Sister Act”: la trama del film

Una prima serata dedicata al divertimento e alla grande commedia su Rai 3 con “Sister Act”: la trama del film con Whoopi Goldberg

Rai 3 ripropone “Sister Act – Una svitata in abito da suora”, un classico della commedia americana con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Kathy Najimy, per la regia di Emile Ardolino. In onda martedì 3 gennaio 2023 alle 21.25.

Deloris fa la cantante in un casinò di Las Vegas. Una sera assiste casualmente a un omicidio compiuto dal suo amante, il boss Vince La Rocca: diventa così una pericolosa testimone. La polizia, per salvaguardarne l’incolumità in vista della testimonianza al processo, la induce a nascondersi in un convento di suore. Deloris sconvolgerà, a fin di bene, la vita dell’austero luogo e le “sorelle” sapranno aiutarla contro i killer che l’hanno nel frattempo scovata.