Previsioni meteo 3 gennaio 2023: pioviggini al Nord-Ovest

Le previsioni meteo di oggi, martedì 3 gennaio 2023: tempo ancora stabile sull’Italia, deboli precipitazioni solo sulle regioni di Nord-Ovest

Il blocco anticiclonico che da prima di Natale sta regalando condizioni meteo stabili e in prevalenza soleggiate sull’Italia sarà ancora protagonista dello scenario nelle prossime ore. La giornata di oggi, infatti, trascorrerà con tempo in prevalenza stabile e temperature ben oltre le medie del periodo. Attenzione solo a possibili pioviggini sulle regioni di Nord-Ovest e a deboli nevicate sull’arco alpino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino all’Epifania avremo tempo mediamente stabile e con caldo anomalo, salvo nubi basse e qualche goccia di pioggia tra alta Toscana e Liguria. A seguire i massimi pressori trasleranno verso il vicino Atlantico, favorendo una discesa di latitudine del flusso zonale. Circolazione che tenderà dunque a disporsi dai quadranti nord-occidentali sull’Europa dal prossimo weekend, con tempo più instabile anche sull’Italia.

Intanto per oggi, martedì 3 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo isolate piogge al Nord-Ovest. In serata locali precipitazioni tra Liguria, Piemonte e Lombardia con neve oltre i 2000 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa specie sulle regioni Tirreniche, ampi spazi di sereno in Appennino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo in prevalenza asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nuvole. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti su coste e pianure. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo al Nord, minime stabili o in lieve aumento e massime in lieve calo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .