Helbiz Kitchen porta in Italia gli hamburger di Mr Beast

Helbiz Kitchen sbarca in Italia gli hamburger della star più seguita di YouTube “Mr Beast” e i biscotti di Mariah Carey

Helbiz Kitchen annuncia la partnership con Virtual Dining Concepts (“VDC”) per la licenza dei diritti di branding degli hamburger della star di YouTube Mr Beast (“MrBeast Burger”), lo YouTuber più seguito al mondo con oltre 116 milioni di iscritti e 19 miliardi di visualizzazioni, premiato come Creator of the Year 2022.

Sbarcano in Italia anche i biscotti firmati Mariah Carey (“Mariah’s Cookies”) e altri prodotti destinati ad arricchire l’offerta Helbiz nella ristorazione. Tutti i nuovi prodotti saranno disponibili inizialmente a Milano e Torino, esclusivamente con consegna a domicilio e seguiranno l’espansione di Helbiz Kitchen in tutta Italia. L’accordo prevede la licenza per la vendita in Italia dei brand MrBeast Burger e Mariah’s Cookies attraverso l’App Helbiz Kitchen e altre piattaforme di food delivery.

MrBeast Burger è il marchio di ristoranti virtuali lanciato nel dicembre 2020 dal filantropo Jimmy Donaldson (in arte Mr Beast), in collaborazione con Virtual Dining Concepts. In Italia grazie a Helbiz Kitchen, il menù e i piatti di MrBeast Burger sono già disponibili in: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Emirati Arabi Uniti e Canada, esclusivamente con consegna a domicilio.

“Con MrBeast Burger e Mariah’s Cookies puntiamo a offrire ad un numero sempre più ampio di clienti Helbiz Kitchen in Italia un’esperienza entusiasmante” – ha dichiarato Salvatore Palella, Amministratore Delegato del gruppo Helbiz – “I nostri clienti meritano grandi marchi, cibo gustoso, un servizio conveniente, prezzi accessibili e partnership durature. È un privilegio lavorare con VDC e siamo felici di offrire, per la prima volta in Italia, i prodotti MrBeast Burger e Mariah’s Cookies ai nostri clienti”.