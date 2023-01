“Doveva essere una canzone d’amore” è il nuovo brano dei WakeUpCall

“Doveva essere una canzone d’amore” è il nuovo singolo dei WakeUpCall: il brano è in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Doveva essere una canzone d’amore, nuovo singolo dei WakeUpCall, band romana di esperienza internazionale. Il brano, caratterizzato da un testo ironico, come tutte le canzoni dei WakeUpCall ha un sound che mischia più influenze, partendo dal rock unisce sonorità indie, funky, italiane e d’oltreoceano e include anche una sezione di fiati, trombe e tromboni, per far ballare tutti. La canzone è stata registrata insieme ad altre dieci nuove canzoni in italiano, mixate da Andrea Pachetti (Zen Circus, Emma Nolde, Ross e tanti altri), che andranno a comporre il primo album in italiano dei WakeUpCall (in uscita nel 2023).

ASCOLTA IL BRANO QUI: https://bit.ly/3WkpJ7E

“Quanto sono belli i primi momenti di una nuova relazione? Scoprire la passione, consumarla. Che duri tanto o poco sono i momenti più beli che ricorderemo. Prima che la passione si trasformi in routine, che comincino le promesse impossibili da mantenere e la magia piano piano svanisca. ‘Doveva essere una canzone d’amore’ è una canzone d’amore, ma da un punto di vista alternativo e in chiave ironica. L’amore è una cosa seria sì, ma ogni tanto fa bene farci anche due risate sopra” – WakeUpCall.