Dops & Litothekid online con l’EP “Knowmsayn”

Esce su tutte le piattaforme streaming “Knowmsayn”, EP di Dops & Litothekid che presenta la loro idea di bass music

Fuori in digitale per Substrato Music “Knowmsayn”, EP che segna la prima collaborazione tra Dops e Litothekid. I due artisti torinesi provenienti dalla scena hip hop hanno prodotto 3 brani di bass music concepiti per i dancefloor.

Dops, dj e turntablist vincitore del Valva Scratch nel 2012 e due volte sul podio del DMC nel 2018 e 2019, e Litothekid, producer e sound engineer conosciuto anche come Paolito (membro del duo Duplici), si sono formati nella scena hip hop torinese. Da tanti anni si conoscevano ma, solo durante la pandemia, in occasione di un incontro al Substrato Studio di Moncalieri, hanno scoperto di condividere varie passioni, come quelle per la “Beat Scene” di Los Angeles, la sound-system culture e, soprattutto, la bass music britannica. Da queste affinità è venuta subito fuori l’idea di collaborare e così sono nate le sessioni in studio in cui hanno creato queste tracce.

Il risultato è un EP di 3 tracce con cui il duo presenta la propria idea di bass music, un suono concepito per essere suonato dal vivo con giradischi, sampler e sintetizzatori, idealmente sfruttando la potenza di un sound-system in modo da coinvolgere il pubblico senza mezzi termini.

“Knowmsayn”, il titolo, sta per “Know what I’m saying?” ed è una parola usata spesso nello slang hip hop che si sente anche in un sample usato nell’EP. Il background hip hop dei due artisti, chiaramente, ha influito anche sui brani ed è riconoscibile soprattutto nei sample e negli scratch.

TRACKLIST

01 Knowmsayn

02 Medicine

03 Step up