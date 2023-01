“Lividi di gioia” è il nuovo singolo di IononsonoErika

É uscito “Lividi di Gioia”, il nuovo singolo dell’atipica cantautrice IononsonoeriKa che avevamo già conosciuto al suo esordio estivo, con il brano “Trentagiga”

É uscito “Lividi di Gioia“, il nuovo singolo dell’atipica cantautrice IononsonoeriKa che avevamo già conosciuto al suo esordio estivo, con il brano “Trentagiga“. Un nuovo capitolo che è anche un piccolo orgoglio nazionale, perchè è stato scelto per la colonna sonora della nuova stagione di The Kardashians, disponibile su Disney Plus e Hulu.

Prodotta dai fedeli Alex Marton e Damiano Ferrari per Firstline Production e Gabesco Publishing è una canzone che serve a dare forza, una canzone che fa guardare alle nostre ferite con occhio nuovo: ascoltiamo questo brano tutte quelle volte in cui ci dobbiamo ricordare di dare nuovo significato alle cicatrici che abitano nella nostra pelle.

LIVIDI DI GIOIA è un ossimoro, una costante di vita, è quel sudore sano dopo un allenamento che mentre lo fai ti piglia male, ma poi sei felice di aver iniziato e di averlo portato a termine.

È una canzone per darci coraggio, per risvegliarci, per tirare fuori gli artigli, per lottare per il nostro bene a prescindere da tutto; perchè quando hai delle ferite che ti fanno male vorresti solo un anestetico per cancellare quel dolore; ma è solo dopo quando riguardi i loro segni a distanza di tempo che riesci a dare loro un colore diverso, nuovo, di trasformazione”.

Senza cicatrici non ci sarebbe guarigione!

