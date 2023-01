Che cos’è il mining basato su browser e come funzionano le criptovalute

Il mining di criptovaluta basato su browser è tornato, consentendo ai minatori occasionali di guadagnare ricompense. Che cos’ è il mining? Il mining di criptovalute è un processo di calcolo decentralizzato che ha come obiettivo quello di proteggere, elaborare e verificare ogni transazione inerente alle criptovalute.

Una volta ritenuto estinto fino al suo improbabile ritorno nell’ultima parte del 2017, il mining di criptovaluta basato su browser risale al 2011, quando Bitcoin ha lanciato il suo servizio allora innovativo. Naturalmente, quando Bitcoin era abbastanza nuovo e il mining era economico, l’idea di utilizzare un sito Web per svolgere il lavoro per i minatori era piuttosto popolare. Grazie a un’impennata nel mercato delle criptovalute intorno al 2017, il mining di criptovalute basato su browser ha avuto una rinascita in alcuni ambienti oggi. L’evoluzione della tecnologia è anche dovuta in parte all’avvento di monete basate su blockchain che possono essere estratte con interfacce di programmazione delle applicazioni (API) JavaScript di facile utilizzo e hardware domestico. Tuttavia, l’accessibilità ha anche introdotto una serie di servizi di mining dannosi basati su browser.

Il fondamento delle criptovalute, costruite sulla tecnologia blockchain, è salvaguardare le transazioni finanziarie incorporandole in una catena di blocchi pubblica e immutabile. Per far progredire e mantenere il sistema, è necessario collegare continuamente nuovi blocchi per archiviare tutte le transazioni in sospeso, comunemente note come mining.

Come funziona la criptovaluta?

La criptovaluta è decentralizzata, il che significa che non è gestita da un’autorità centrale come governi, banche centrali o istituzioni finanziarie. Funziona invece su una rete peer-to-peer, con transazioni registrate su un libro mastro pubblico utilizzando la tecnologia blockchain. (Una blockchain è un database decentralizzato che viene mantenuto attraverso una rete di computer e può essere visualizzato da chiunque in qualsiasi momento; non può essere nascosto.) Questo libro mastro consente di condividere i dati a livello globale, al fine di verificare le transazioni e prevenire la doppia spesa fraudolenta di criptovalute. La criptovaluta funziona scrivendo blocchi e registrando transazioni nel libro mastro. Le transazioni non possono essere simulate o sovrascritte.

Ora mentre le transazioni sono registrate su questo libro mastro pubblico, i dettagli delle persone che scambiano criptovalute non lo sono: rimani anonimo, il che può far parte del loro fascino. È quasi impossibile contraffare la criptovaluta. Tutti i computer che archiviano e aggiornano le copie della tecnologia blockchain devono “concordarsi” sulla versione corretta del libro mastro pubblico. Quando acquisti valuta digitale, possiedi una chiave privata. Questo è un pezzo di codice che autorizza le transazioni in uscita sulla rete blockchain in modo da poter spendere i fondi e ci indica come Comprare Criptovalute e fare questo tipo di attività in ambito di investimenti finanziari ad alto rischio.

Quindi, se le criptovalute non sono emesse da banche o governi, da dove vengono? Come viene creata la criptovaluta?

I nuovi bitcoin vengono creati da ciò che è noto come “mining” di criptovaluta. Qui è dove le persone usano i computer per risolvere difficili enigmi matematici. Questo utilizza un’enorme quantità di potenza di calcolo. La parte crittografica si riferisce al fatto che le transazioni sono protette dalla crittografia, una forma di codifica, che è estremamente difficile da hackerare o violare. Proof of work e proof of stake sono due modi in cui i minatori di criptovaluta possono dimostrare la loro proprietà di nuovi asset crittografici. Poiché ogni equazione è unica, una volta risolta, la rete sa che la transazione deve essere autentica. Gli utenti che risolvono l’equazione ottengono il diritto di firmare nuovi blocchi di transazioni sulla blockchain bitcoin. Come ricompensa per il corretto funzionamento della blockchain, ricevono un pezzo di bitcoin. Ogni quattro anni, questo importo viene dimezzato.

Qual è un esempio di criptovaluta?

L’esempio più noto è il bitcoin. Creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto – che presta il suo nome a “satoshis”, l’equivalente in bitcoin di pence – è ora la criptovaluta più grande del mondo per capitalizzazione di mercato. Altre criptovalute popolari includono ethereum, ripple, tether e litecoin. Quando il bitcoin sale, anche altre criptovalute spesso salgono fortemente. È vero anche il contrario, che abbiamo visto nel 2022 dopo che il bitcoin è precipitato sotto i 20.000 dollari. Esistono migliaia di diversi tipi di criptovalute. In effetti, il mercato delle criptovalute nel suo complesso ha raggiunto un valore di $ 1 trilione all’inizio del 2021, guidato da bitcoin, che rappresentava il 69% del mercato totale. A novembre, secondo CoinGecko, il mercato ha superato i 3 trilioni di dollari.