Vendita al dettaglio: Permoda avvia trasformazione digitale

La trasformazione digitale di Permoda, che sceglie Centric PLM™, per promuovere l’innovazione nel settore della vendita al dettaglio

Permoda, il produttore e rivenditore di abbigliamento e accessori moda, ha scelto le soluzioni PLM (Product Lifecycle Management) e Centric Visual Concept Board di Centric Software®. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti nell’ambito di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, articoli per home design, cosmetici, alimentari e beni di lusso, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Fondata nel 1983, Permoda (operante con il marchio KOAJ) impiega direttamente più di 8.000 risorse e dispone di oltre 500 punti vendita in Colombia, Ecuador e Costa Rica, oltre a una presenza attiva in Messico e Panama e operazioni in Asia. L’azienda è specializzata nello sviluppare tendenze della moda internazionale e dar vita ad esperienze d’acquisto esclusive con un rapporto ottimale tra stile, qualità e prezzo.

La multinazionale colombiana ha scelto Centric PLM e Centric Visual Concept Board per ottimizzare l’intero flusso di lavoro end-to-end, inclusi tutti i processi della catena del valore, così da potersi concentrare pienamente sull’esperienza del consumatore finale.

Sebbene non si tratti della prima soluzione PLM testata dal marchio, Pierre Caliz, Director of Technology di Permoda dichiara: “Abbiamo bisogno di gestire le scorte in modo intelligente fin dall’inizio, di implementare un database unificato e centralizzato per alimentare altri processi aziendali, oltre che digitalizzare la gestione complessiva del ciclo di vita dei nostri prodotti, migliorare i tempi di processo e ottimizzare i margini di profitto”. Liliana Díaz, Product Development and Innovation Manager, aggiunge: “Stavamo cercando una soluzione che ci consentisse di stare al passo con la dinamicità del mercato e con le ultime tendenze internazionali, per integrare rapidamente le risorse giuste al fine di accelerare lo sviluppo di prodotti innovativi. Con Centric Visual Boards, puntiamo ad aumentare il portafoglio di capi di abbigliamento dal 75% al 90% nei nostri stabilimenti colombiani e messicani”.

Oltre ad adottare Centric PLM e Centric Visual Boards, l’azienda ha deciso di sfruttare l’integrazione 3D. Permoda intende gestire tutti gli aspetti del prodotto con campioni digitali e immagini 3D, nonché centralizzare le informazioni necessarie per la commercializzazione. Con entrambe le soluzioni Centric, Permoda abiliterà un flusso di lavoro di creazione di prodotti interamente digitale, in quanto si avrà accesso digitale a un elenco virtuale di materiali, a specifiche tecniche, a taglie e colori, a librerie tessili e a costi esatti, per passare direttamente alla produzione senza dover utilizzare alcun campione.

Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software, afferma: “L’alleanza strategica tra Permoda e Centric è incentrata su tre elementi, tutti legati alla proposta di valore e ai fattori di differenziazione del PLM. Il primo è rappresentato dalle basi di Centric come piattaforma tecnologica, che derivano chiaramente dall’expertise nel software, a differenza di altri fornitori, nati nell’ambito dell’hardware industriale. Il secondo è la riduzione del costo dei beni venduti. E il terzo l’innovativa integrazione tra il PLM e il set di tool 3D che, grazie all’esecuzione digitale e all’agilità, permette di abbreviare il ciclo di vita del prodotto, generare risparmi durante tutto il processo di sviluppo continuo del portafoglio e consentire un processo decisionale strategico”.

Conclude Groves: “Siamo assolutamente entusiasti di questa collaborazione e impazienti di affiancare Permoda non solo per quanto concerne i loro obiettivi di speed to market e innovazione, ma anche per lo sviluppo di prototipi 3D da inserire nel metaverso commerciale. È molto gratificante collaborare con i nostri clienti impegnati in prima linea nella trasformazione digitale e vedere come l’America Latina stia rapidamente avanzando nella digitalizzazione aziendale, avendo come base le soluzioni Centric “.