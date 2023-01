La scuderia milanese DL Racing si proietta nel 2023

DL Racing si proietta nel 2023 dopo un anno “a tutto campo” per la scuderia milanese, protagonista di vertice in diversi campionati GT fra Porsche, Lamborghini e Ferrari

E’ tempo di bilanci in casa della scuderia DL Racing. La compagine milanese, impegnata su vari fronti e tra molteplici collaborazioni nel mondo del motorsport, si proietta con ambizione nella stagione 2023 forte delle esperienze e dei risultati maturati nell’annata sportiva da poco conclusa. Per l’intera realtà, che fa capo all’imprenditore e pilota Diego Locanto, il bilancio del 2022 entusiasma oltre le aspettative e soprattutto diventa la base più solida sulla quale progettare e costruire il futuro, con alcuni progetti già in divenire e altri pronti a… mettersi in moto.

La stagione 2022 ha rappresentato una cavalcata esaltante per DL Racing, impegnata “a tutto campo” sui circuiti e nelle serie più prestigiose d’Italia e anche in Europa. Uno step in avanti, quello effettuato a livello internazionale, che ha consentito di affrontare esperienze nuove e di affinare così un know-how sempre più elevato e sempre più ad ampio spettro nel campo delle competenze. Ormai non soltanto nel management di una squadra sempre più numerosa e di qualità a livello di piloti, ma anche nell’aspetto organizzativo della gestione diretta degli eventi.

Tra le sfide intraprese in pista, la scuderia milanese rimarca i risultati e quanto espresso globalmente sia nel Campionato Italiano GT, la massima serie tricolore nella quale era all’esordio e immediatamente è salita sul podio, sia nel Porsche Club GT, dove non sono mancati trionfi e affermazioni importanti. DL Racing si è resa quindi protagonista anche in altre e parallele ribalte nazionali e internazionali, compresi i massimi livelli delle cronoscalate con il Team Faggioli o fra le monoposto sulle scattanti Formula 4, sempre perseguendo l’obiettivo di distinguersi e promuovere i propri colori e partner. Di elevato prestigio europeo, ad esempio, si è impreziosita la trasferta in Belgio per la tradizionale 25 Ore di Spa in luglio: all’esordio nel super evento internazionale del campionato VW Fun Cup, la scuderia ha lottato a lungo anche per la top-10 assoluta a fronte di 120 equipaggi al via sui Maggiolini in versione racing, fino a essere premiata sul podio di categoria come prima fra gli italiani.

Non solo: DL Racing è stata capace di “riunire” sotto le proprie insegne le competizioni di tre grandi marchi come Ferrari, Lamborghini e Porsche attraverso i rispettivi monomarca. Nel Ferrari Challenge e nel Lamborghini Super Trofeo brillando anche in occasione delle Finali Mondiali, rispettivamente disputate a Imola e a Portimao, in Portogallo; nella Porsche Carrera Cup Italia rinsaldando la collaborazione con il plurititolato team Villorba Corse e marcando diversi podi.

“Risultati, partnership e collaborazioni vincenti – commenta Locanto – sono obiettivi acquisiti che ci proiettano con solidità e ambizione nell’ormai imminente stagione 2023, quando con tutti i nostri partner tecnici, logistici e commerciali puntiamo a stupirci e a stupire ancora. Le sfide intraprese sono molteplici, ma siamo pronti a tornare protagonisti e in queste settimane la scuderia è in pieno fermento e al lavoro su alcune stuzzicanti novità che contiamo di ufficializzare al più presto.”