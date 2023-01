Gli Still in Time tornano con il singolo “Billionaire”

Disponibile in rotazione radiofonica “Billionaire” (Vallina Music), il nuovo singolo degli Still in Time già sulle piattaforme digitali

Il brano “Billionaire” nasce dopo la prima ondata pandemica da Covid-19 e prende le mosse dal famoso DPCM del Governo Conte 2, dove si annunciava il lockdown e le conseguenti restrizioni alla normale vita quotidiana, fino a giungere all’estate del 2020, quando qualche benpensante aveva dichiarato che “il virus era morto” e, di conseguenza, chi poteva godersi la vita, in particolare le persone facoltose, ha ricominciato a comportarsi come se nulla fosse accaduto.

Un testo ironico, alla luce di quanto è successo dopo quel periodo, con il virus che, lungi dall’essere morto, ci ha costretto a coprifuochi e restrizioni mai viste dalla fine della Seconda guerra mondiale.

“Ho sognato di essere un politico, anzi… molti!!!”, con questa frase la band riassume il concetto della nuova release.

Il videoclip di “Billionaire” descrive come la politica prendeva le più diverse decisioni a riguardo della pandemia, mentre nell’estate 2020 in tanti ballavano…

Biografia

Gli Still in Time sono cinque ex ragazzi cresciuti negli anni ‘70 a pane e LP.

Nel 2020, con il completamento della attuale formazione, si sono resi conto di avere musiche e testi originali in quantità sufficiente per avviare un progetto.

Nonostante l’anagrafe, sono convinti di essere…. STILL IN TIME!!!!

