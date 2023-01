Giorgio Simoni in libreria con “Era l’unico modo”

Giorgio Simoni, il giallista delle terre geotermiche grande esperto anche della storia del cuore caldo di Toscana, torna in libreria con “Era l’unico modo”

In questa circostanza, Spada deve occuparsi di un uomo giustiziato con un colpo di pistola alla nuca e, appena cinque giorni dopo, di una rapina finita in tragedia. L'emergere di un collegamento tra i due crimini permetterà di scoprire un girone infernale di perversione e prevaricazione. Un dramma chiuso, che sovverte una ignobile consuetudine e che dà vita ad un'opera tutta da leggere per la collana dei "Gialli Damster".

In questa circostanza, Spada deve occuparsi di un uomo giustiziato con un colpo di pistola alla nuca e, appena cinque giorni dopo, di una rapina finita in tragedia. L’emergere di un collegamento tra i due crimini permetterà di scoprire un girone infernale di perversione e prevaricazione. Un dramma chiuso, che sovverte una ignobile consuetudine e che dà vita ad un’opera tutta da leggere per la collana dei “Gialli Damster”.

Simoni, che risiede a Pomarance e lavora come tecnico specialista in Enel Green Power dove svolge anche attività nel settore di divulgazione e sostenibilità della risorsa geotermica, è balzato agli onori delle cronache letterarie grazie alla sua capacità di portare dentro la storia, a tu per tu con fatti e personaggi. Oltre ai due gialli di cui è protagonista il Maresciallo Spada, lo scrittore pomarancino ha scritto molti racconti nonché due romanzi storici, sempre striati di giallo con l’editore Damster, ambientati nella storia della geotermia: “Finirai all’inferno” (2011) e “Il diavolo non abita qui” (2019), due appassionanti vicende che conducono a spasso nei secoli dello sviluppo geotermico, con particolare riferimento all’800, e che narrano in modo originale le aree geotermiche, rivestendole di un fascino ancor più raro e mistico di quello che già possiedono.

I libri, infatti, oltre a raccontare avvincenti storie impregnate di mistero, offrono uno spaccato intrigante di una delle storie industriali più singolari d’Italia, quella dell’industria boracifera di Larderello alla fine del 1800, che Simoni riesce a raccontare in modo originale, con dovizia di dettagli e capacità descrittive che consentono al lettore di immedesimarsi nei personaggi e di fare una sorta di viaggio nel tempo alla scoperta dei territori geotermici, luoghi in grado di suscitare una suggestione antica e sempre nuova che con queste opere trovano un viatico di promozione importante anche dal punto di vista turistico e culturale.

Giorgio Simoni, classe 1965, sposato con Luana e padre di due figli, è amante della storia, adora da sempre leggere ma anche scrivere, intrecciando storie, fatti e misfatti con rara creatività. Un’attitudine che nel 2009 lo ha visto gettarsi in un percorso letterario che, dopo l’esordio di successo nel 2010 grazie al racconto “Oltremare” primo classificato per il Premio “Il Salmastro città di Follonica”, si è rivelato ricco di soddisfazioni: dal 2011 al 2019 Giorgio, con i suoi romanzi e racconti, è stato vincitore o finalista nei principali premi di genere quali: il Premio Tedeschi, Delitto d’autore, Gran Giallo Cattolica, Giallolatino, Nebbia Gialla e Garfagnana in giallo. Oltre ai “Gialli Damster”, Simoni per la casa editrice Delos Digital, nella collana History Crime, ha pubblicato quattro ebook dal titolo “La strada ferrata della vita”, “La sacra scheggia”, “Maremma amara” e “Il prezzo dell’ingenuità”. Adesso, dopo due anni di covid e di intense notti di scrittura, torna in libreria con questa nuova opera “Era l’unico modo”: il libro, 292 pagine, è disponibile ed ordinabile in tutte le librerie d’Italia e negli store digitali.

Giorgio Simoni dice di sé che “la passione per la parola scritta è una anomalia del suo DNA con la quale deve convivere: abbinandola all’amore per le terre geotermiche, di cui sono figlio, nei miei romanzi cerco di narrare un mondo unico che nessuno ha mai raccontato, seppur esistito ed esistente, e che spesso riesce a sorprendere e a conquistare i lettori”.

Enel Green Power ha rivolto i più sentiti complimenti a Giorgio Simoni. Dopo il primo tour di presentazioni, nei prossimi mesi il suo nuovo giallo “Era l’unico modo” sarà presentato anche presso il Museo della Geotermia e in alcuni Spazi Enel della Toscana.

Per approfondimenti su tutte le produzioni letterarie di Simoni e su “Era l’Unico Modo”: http://digilander.libero.it/lutes/ e https://www.librisumisura.com/products/era-lunico-modo.