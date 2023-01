Fuori in digitale “Cover, vol. 1” di Mattia Faes

” è una piccola raccolta di canzoni (italiane e straniere) che il cantautore milanesesi è divertito a riarrangiare negli scorsi anni. Ne esce una serie di tributi personali e affettuosi, fedeli agli originali ma soltanto quanto basta.

In principio furono Youtube e una serie, molto libera, di cover ripensate per essere suonate nella loro totalità da Mattia (ad eccezione di un flauto ospite). Questi cinque omaggi nascono così con quel classico effetto split / multi screen con il musicista che si sdoppia più volte introducendo uno strumento alla volta, genuini ed estemporanei, pensati appositamente per quella piattaforma. Mattia ha poi notato un fil rouge che collegava queste canzoni: diversi punti di vista di amori non convenzionali o disfunzionali.

Si parte dall’incontro galante mancato de “L’appuntamento” di Ornella Vanoni seguito dal rock della bad girl “Arabella” in uno dei brani più diretti degli Arctic Monkeys, che qui si ammorbidisce con un tocco jazz. Si punta poi lo sguardo verso l’alto con “God Only Knows” dei Beach Boys e “Volare“ di Domenico Modugno, due classici provenienti da due mondi diversi, entrambi riletti con un arrangiamento ricco e fantasioso.