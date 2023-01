“Dei Buoni Dei” degli Hate Moss ha anche un videoclip

“Dei Buoni Dei” è il nuovo singolo degli Hate Moss estratto dall’ultimo album NaN: il brano ha anche un videoclip su YouTube

Dei Buoni Dei è il nuovo singolo degli Hate Moss estratto dall’ultimo album NaN, uscito per la loro label Stock-a Production il 20 maggio 2022, accompagnato dal suggestivo video girato a Barcellona diretto da Ian Carvalho.

“Quando abbiamo scritto -Dei buoni Dei- volevamo rendere l’ascoltatore empatico nei confronti di chi soffre uno dei drammi del nostro tempo.

Le morti nel mediterraneo sono il risultato di politiche scorrette, reminiscenze coloniali unite ad un capitalismo estremo.

Per quanto crediamo di esserne fuori, ognuno di noi contribuisce ad alimentare il problema e per questo pensiamo che il minimo che si possa fare è prendere coscienza indicando la via del rispetto.

Mi verrebbe da chiamarlo, Attivismo indiretto.”

Ian – Hate Moss

Il video è stato girato nella “City” di Barcellona, dove questo personaggio “Yuppie” durante una sorta di crisi esistenziale, viene abitato da tre liquidi fondamentali: Acqua, Sangue e Petrolio.

Video diretto da Ian Carvalho.

GUARDA IL VIDEO

Registrato tra Regno Unito, Italia e Turchia, NaN è il secondo album del duo Italo-Brasiliano Hate Moss.

In informatica, NaN (/næn/), acronimo di Not a Number, rappresenta un gruppo di dati che possono essere interpretati con un valore indefinito o non rappresentabile.

NaN rappresenta il tema principale dell’album e si concentra sul tema dell’alienazione derivata dal trattare la vita umana come il risultato di un freddo calcolo.

Musicalmente le radici di NaN si alimentano dell’influenza di artisti onnivori, soprattutto nell’ambito elettronico. Gli ascolti del duo si stratificano tra Prodigy e Massive Attack fino ai Death Grips e ai Dead Can Dance, insieme ai grandi cantautori della tradizione italiana, come De Andrè, ed ai compositori della MPB (musica popular brasileira), come Caetano Veloso, dai quali hanno sicuramente appreso l’importanza della narrazione attraverso i testi.

A tutto ciò, solo apparentemente in contrapposizione, bisogna aggiungere anche l’influenza dei nuovi beat del funk di Rio, le chitarre drone ed i flauti turchi per sottolineare che per gli Hate Moss esistono dei luoghi o dei generi di riferimento, piuttosto che band di riferimento.

Il sincretismo culturale, già presente nel loro primo lavoro, si accentua in NaN attraverso la scelta puramente stilistica della musicalità della lingua con cui si esprimono. In questo album le lingue madri, Portoghese e Italiano, si alternano all’Inglese, specchio del luogo che li ha accolti e li ha resi quello che sono oggi. In questo processo si aggiunge per la prima volta una canzone in turco, a voler sottolineare l’importanza che riescono ad avere i luoghi in cui hanno avuto il piacere di suonare. Rispetto all’album di debutto, la scelta di utilizzare un approccio musicale più immediato non ha implicato la rinuncia ad affrontare tematiche socialmente rilevanti, anzi in NaN i testi assumono notevole importanza, fornendo all’ascoltatore un mezzo semplice per comprendere un messaggio più profondo.

About Hate Moss

Nel 2017 Tina e Ian si sono incontrati a Londra (Regno Unito) dove hanno deciso di avviare un’etichetta indipendente, la Stock-a Records, diventata poi Stock-a Production, un collettivo con l’obiettivo principale di supportare artisti emergenti.

La loro collaborazione si è trasformata in un progetto musicale nel 2018 quando hanno lanciato il loro primo singolo “Honey”, seguito da vari tour in Brasile, Italia e Regno Unito. Il loro primo album, “LIVE TWOTHOUSANDHATEIN”, è stato pubblicato a maggio 2019 attraverso la loro etichetta e li ha portati a presentare il loro lavoro in Spagna, Portogallo e Turchia, nonché a festival internazionali come la Biennale di Venezia (IT), Locomotiva Festival (BR) e Goiania Noise (BR) dove hanno condiviso il palco con artisti di fama underground come Rakta, Boogarins e Ratos de Porão.

Nel 2020, a causa della pandemia e delle conseguenze causate dalla Brexit, la band è stata costretta a tornare in Italia, dove ha deciso di concentrarsi sul suo nuovo album uscito a maggio 2022.