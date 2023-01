Alfonso Losanno nominato Chief Revenue Officer di Innovaway

Innovaway nomina Alfonso Losanno Chief Revenue Officer. Il Gruppo, con oltre 1.000 dipendenti, offre soluzioni e servizi ICT innovativi con tecnologie all’avanguardia

Innovaway nomina Alfonso Losanno Chief Revenue Officer. Il Gruppo, con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato di 50 milioni, offre soluzioni e servizi ICT innovativi, sviluppati con tecnologie all’avanguardia. Innovaway annovera tra i 300 clienti realtà internazionali presenti in 200 paesi nei settori dell’industria, finanza, retail, lusso, trasporti, servizi e settore pubblico.

Losanno porta in Innovaway la sua esperienza decennale in ruoli manageriali nel settore ICT.

Laureato in Ingegneria Elettronica all’Università di Napoli Federico II, ha maturato oltre trenta anni di esperienza nell’Information Technology e nell’industria dei servizi.

Losanno ha lavorato per aziende nel settore delle telecomunicazioni come Cirte Manifatturiera, per società di servizi informatici come I&T – Informatica e Telecomunicazioni) e System Integrator come ITD Solutions Spa – Gruppo Digital Value, dove ha fatto parte anche del board

“Il ruolo– dichiara Alfonso Losanno -. di Innovaway, realtà imprenditoriale a capitale interamente italiano, è destinato, nel giro di pochi anni, a consolidarsi. Il suo riconoscimento come primaria realtà industriale, volta a supportare i clienti nel proprio business attraverso le opportunità offerte dall’evoluzione digitale, ne fa una protagonista indiscussa nel panorama dell’ICT. Il mio quotidiano impegno sarà teso a potenziare tale percorso. Sono certo che raggiungeremo traguardi ambiziosi.

L’ingresso nel Gruppo Innovaway mi rende felice e orgoglioso. Il mio viaggio nel mondo dell’ICT, iniziato più di 30 anni fa, è stato avvincente e di arricchimento personale e professionale. Mi ha offerto l’opportunità di affrontare grandi sfide e di incontrare persone talentuose e indimenticabili. Si apre ora un nuovo grande capitolo.”

“Siamo certi che l’esperienza, la competenza e le capacità personali di Alfonso Losanno – aggiunge Antonio Burinato, direttore generale di Innovaway – saranno un forte stimolo alla crescita per tutta la nostra organizzazione. Grazie al suo contributo, contiamo di rafforzare il nostro posizionamento sulla Digital Transformation e di raggiungere nuovi Clienti, attraverso partnership tecnologiche mirate che ci aiuteranno a espandere la nostra offerta. Ancora una volta, Innovaway si dimostra una primaria realtà del settore ICT, in grado di attrarre talenti anche a livello manageriale per proseguire nel proprio percorso di espansione”.

IL GRUPPO INNOVAWAY

Il Gruppo Innovaway, con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato di 50 milioni, offre soluzioni e servizi ICT innovativi, sviluppati con tecnologie all’avanguardia; annovera tra i 300 clienti realtà internazionali presenti in 200 Paesi nei settori dell’industria, finanza, retail, lusso, trasporti, servizi e settore pubblico.

Innovaway aiuta le organizzazioni a migliorare il proprio business a livello globale, grazie alle opportunità offerte dall’evoluzione digitale; è un partner italiano affidabile, resiliente e flessibile.

I dipendenti sono il punto di forza di Innovaway; sono prevalentemente giovani (età media 38 anni) e altamente qualificati: il 32% è certificato, il 35% è laureato e il 50% è rappresentato da donne.

E’ attiva in 10 sedi, eroga i servizi end-to-end, supportando clienti in tutto il mondo.

Attraverso i suoi Competence Center offre soluzioni tecnologiche innovative create su misura del business dei clienti e guida i processi di Digital Transformation end to end grazie alla capacità e alle esperienze della propria organizzazione e del proprio network di partner.

Innovaway ha competenze altamente specializzate in Digital Solutions con Black Peak Technologies, in SAP con P&A Solutions, società del gruppo, nello sviluppo di tecnologie IoT e capacità consulenziali ad alto valore aggiunto.

L’azienda ha le sedi centrali a Milano, Roma e Napoli e sedi a Torino, Benevento, Bari, Catanzaro e tre sedi all’estero a Tirana in Albania, a Rotterdam in Olanda e a Sofia in Bulgaria.