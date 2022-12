Su Rai Storia “Risate di gioia”: ecco la trama del film

In prima serata su Rai Storia il film di Mario Monicelli “Risate di gioia”, con Totò, Anna Magnani e Ben Gazzara: ecco la trama

Arrivata in ritardo all’appuntamento con la compagnia a cui si era aggregata per la notte di San Silvestro e rimasta sola, Gioia detta “Tortorella”, comparsa di Cinecittà, finisce per passare la notte dell’ultimo dell’anno in compagnia di Umberto detto “Infortunio”, una vecchia conoscenza, anch’egli comparsa cinematografica, incontrato per caso, e di Lello, un suo giovane amico. Non sa però che Umberto non è in giro per festeggiare, ma per fare da “spalla” a Lello, che di mestiere fa il borseggiatore. E’ il film di Mario Monicelli “Risate di gioia”, con Totò, Anna Magnani e Ben Gazzara, in onda sabato 31 dicembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”.

Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Suso Cecchi D’Amico, Age & Scarpelli e Mario Monicelli, mentre le musiche sono di Lelio Luttazzi. Il film è tratto da due novelle raccolte nei “Racconti romani” di Alberto Moravia: “Risate di Gioia” e “Ladri in chiesa”.