“Riflesso” è il nuovo singolo di Straid

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Riflesso”, il nuovo singolo di STRAID

“Chi sei? Quello che pensi di essere? Quello che vedi nello specchio? Oppure l’immagine che le persone ti attribuiscono?”. Sono queste le domande a cui prova a rispondere “Riflesso”, il nuovo singolo dell’artista fiorentino che con un uptempo diritto ci porta con sé fra le sue stupide paranoie, quelle che in fondo albergano anche nei pensieri di ognuno di noi. La canzone mostra ancora una nuova sfumatura di Straid, non più fantasma, non più trasformista, ma un ragazzo che fa i conti con sé stesso in un brano fresco e sorridente con un messaggio molto diretto: la percezione che le persone hanno di noi non è una cosa che ci riguarda.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho combattuto spesso col riflesso di me stesso come se quel riflesso non lo guardassi io, come se in quell’immagine le persone trovassero sempre i miei capelli troppo spettinati o i miei denti troppo storti. Con questa canzone ho capito che gli specchi si sporcano e che a volte sono belli anche così. Quando uno specchio si rompe non si rompe davvero. Si moltiplica, come se volesse farti vedere ancora meglio chi sei e cosa vuoi. Non ci resta che guardarci dentro allora, sia allo specchio che a noi stessi».

Biografia

“STRAID” è la nuova genesi della vita artistica di Marcello Stride.

Marcello nasce principalmente come chitarrista ma negli anni la voglia di mettersi alla prova lo spinge ad intraprendere la strada della produzione che gli darà la possibilità di lavorare con piccole realtà della scena musicale fiorentina e di interfacciassi con nuovi sound. Da qui nasce la voglia di esporsi ancora di più e nel 2022 nasce il progetto “STRAID”. Una nuova veste musicale, nuovi stimoli, nuovi obiettivi.

Tramite “Fantasmi”, il nuovo EP uscito il 3 giugno 2022, l’artista propone un assaggio della sua nuova visione musicale con quattro pezzi molto diversi fra loro ma uniti da una trama ed obiettivo comune, far conoscere la sua nuova visione artistica.

Poco dopo, a luglio 2022 rilascia il singolo “Stupida Paranoia”, selezionato da Radio Deejay per il Contest “Deejay On Stage” tenutosi a Riccione nel mese di Agosto.

“Riflesso” è il nuovo singolo.