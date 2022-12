Intestino irritabile: studio rivela quali sono i cibi da eliminare

Secondo una nuova ricerca, alcune persone con sindrome dell’intestino irritabile (IBS) potrebbero trarre vantaggio dall’eliminazione di alcuni tipi di alimenti

Secondo una nuova ricerca, alcune persone con sindrome dell’intestino irritabile (IBS) potrebbero trarre vantaggio dall’eliminazione degli alimenti che vengono segnalati come problematici da un nuovo strumento diagnostico. I risultati dello studio sono stati presentati all’incontro annuale 2022 dell’American College of Gastroenterology (ACG) che si è svolto in maniera ibrida.

Lo strumento identifica l’aumento dei livelli di anticorpi dell’immunoglobulina G (IgG) causati da allergie alimentari, mostrando quali cibi “trasgressori” rimuovere dalla dieta dei singoli pazienti con IBS. L’eliminazione degli alimenti problematici ha comportato una differenza significativa nelle misure globali di miglioramento e sollievo dai sintomi, secondo questo studio prospettico, multicentrico, in doppio cieco.

“È molto controverso se le diete di eliminazione a base di IgG aiutino i pazienti con IBS, anche se più di tre quarti dei pazienti mettono in relazione i loro sintomi con il consumo di un pasto” evidenzia William Chey, professore di medicina e direttore del laboratorio di fisiologia gastrointestinale presso L’Università del Michigan ad Ann Arbor.

“Questo è uno dei più grandi e rigorosi studi randomizzati e controllati da eseguire su una dieta di eliminazione a base di IgG”, ha evidenziato Chey.

I ricercatori hanno scelto gli alimenti più comuni che hanno causato un aumento dei livelli di anticorpi IgG in una precedente ricerca sull’IBS.

Latte, mais, uova, avena, cipolla, semi di soia, noci, grano e pollo sono stati spesso rimossi dalle diete, ha affermato il dott. Anthony Lembo, l’altro ricercatore dello studio, gastroenterologo al Beth Israel Deaconess Medical Center e professore di medicina alla Harvard Medical School di Boston, Massachusetts.

Progettazione dello studio

Anche se le sensibilità alimentari sono comuni tra le persone con IBS, “i risultati che seguono le diete di eliminazione autodirette sono scarsi”, osservano i ricercatori.

Per determinare se un nuovo pannello IgG di alimenti potrebbe aiutare a migliorare i sintomi dell’IBS, Lembo, Chey e colleghi hanno studiato 223 adulti con IBS iscritti in sei centri.

Dopo un basale di 2 settimane, sono stati valutati coloro che sono risultati positivi per una o più allergie alimentari e che avevano un punteggio di intensità del dolore addominale IBS medio giornaliero da 3 a 7,5 (su una scala da 1 a 10).

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a un gruppo di dieta di trattamento o a un gruppo di dieta fittizia per 8 settimane. A quelli del gruppo di dieta di trattamento è stato chiesto di eliminare gli alimenti a cui erano risultati allergici, mentre il gruppo di dieta fittizia ha eliminato gli alimenti a cui erano risultati negativi. I gruppi erano equilibrati in termini di quanti cibi venivano eliminati.

Le persone in entrambi i gruppi hanno riportato abitudini intestinali, gonfiore e punteggi di intensità del dolore addominale ogni giorno. Hanno anche completato le valutazioni settimanali utilizzando gli strumenti IBS Adeguate Relief, Subject’s Global Assessment of Relief (SGA) e Global Improvement Scale (GIS).

Miglioramento dei sintomi

Rispetto al basale, il gruppo di trattamento ha mostrato un calo maggiore dell’intensità del dolore addominale (IBS-API) e dei punteggi di gonfiore rispetto al gruppo fittizio, secondo un’analisi intent-to-treat a 8 settimane. Questi cambiamenti non hanno raggiunto la significatività statistica.

Tuttavia, i partecipanti al gruppo di trattamento hanno sperimentato miglioramenti significativi sull’ SGA (p<0.001) e sul GIS (p<0.001).

Un sottogruppo di pazienti, 149 persone con diarrea non IBS, ha mostrato la maggiore diminuzione dei sintomi rispetto al basale sulle misure IBS-API (p=0,014) e IBS-Bloating (p=0,021). Hanno anche riportato i maggiori miglioramenti su GIS (p<0.001) e SGA (p<0.001).

Durante lo studio non sono stati rilevati eventi avversi significativi.

Lo studio offre “prove credibili che questa dieta di eliminazione a base di IgG fornisce benefici per i sintomi complessivi in ​​alcuni pazienti con IBS e questo beneficio sembra essere più robusto nei pazienti con IBS senza diarrea”, ha detto Chey.

I ricercatori hanno osservato che i risultati dovrebbero aiutare a guidare altri studi.

“Dobbiamo ripetere questo studio in una coorte più ampia di pazienti con IBS”, ha detto Lembo. “Inoltre, l’impatto a lungo termine dell’eliminazione di alimenti specifici deve essere ulteriormente esplorato”.

Una scoperta inaspettata

Prima di questo studio, i dati suggerivano che la modifica della dieta basata sulla risposta degli anticorpi IgG di un paziente agli alimenti potesse alleviare i sintomi dell’IBS, ha detto Lin Chang, vice capo della Divisione delle malattie digestive dell’UCLA Health a Los Angeles, California, quando gli è stato chiesto di commentare.

“Questo studio fornisce ulteriori prove del fatto che i pannelli alimentari IgG possono fornire un sollievo generale dei sintomi dell’IBS almeno in alcuni pazienti, ma con un effetto meno forte sul dolore addominale e sul gonfiore. È un po’ inaspettato vedere un beneficio maggiore nei pazienti senza IBS-D, mi sarei aspettato un vantaggio maggiore in IBS-D “, ha aggiunto Chang.

ACG 2022. Abstract #B0274. ACG Presidential Poster Award. Presented October 24, 2022.