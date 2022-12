Gli Strà in radio e in digitale con “Diversamente Sani”

Fuori sulle piattaforme streaming “Diversamente Sani”, il nuovo singolo della band romana Strà: il brano è anche in rotazione radiofonica

Questo brano critica la società che troppo spesso porta all’omologazione forzata tramite un indottrinamento personale, non premia la diversità, ma mette in difficoltà chi cerca di essere sé stesso. Il concetto espresso nel brano porta alla considerazione che questi meccanismi sociali allontanino dalle nuove idee, quelle non convenzionali per natura, senza nemmeno provare ad ascoltarle.

La stessa società etichetta come pazze delle persone che invece trovano nelle idee non convenzionali il loro stile di vita. Gli Strà invitano quindi quelle persone ad andare con loro, per scoprire insieme se effettivamente, sotto sotto, non siamo tutti Diversamente Sani.

Gli Strà sono una band romana nata nel 2011 quando il chitarrista Valerio e il primo bassista Federico iniziano a suonare con un amico per gioco all’età di 11 anni.

Con l’ingresso della cantante Erica, la band inizia a crescere, sviluppando uno stile proprio, dato soprattutto dai tanti cambi al suo interno e dalle mille contaminazioni, date dalle differenti origini musicali di ognuno dei musicisti.

Nel 2016 entra nel gruppo Giordano nel ruolo di batterista portando il proprio background, ma la formazione definitiva si ha all’entrata di Lorenzo al basso dopo il ritiro del co-fondatore Federico.

Il rock italiano degli Strà è decisamente una tipologia di musica che non ha mai toccato la penisola italiana, radicato molto nel classico, ma contaminato di modernità e di generi molto diversi tra loro, tanto che la band ha difficoltà a inserirsi in un genere preciso.

Ogni brano è diverso dal precedente e spesso i testi racchiudono delle critiche sociali non troppo velate, come solo il rock può trattare.

Spotify: https://spoti.fi/3t9MZYK