“Gli aristogatti” su Rai 2: ecco la trama del film Disney

Un grande classico Disney in prima serata su Rai 2: la trama de “Gli aristogatti” di Wolfgang Reitherman, cartone animato del 1970

In attesa del brindisi di Capodanno, Rai 2 propone per la prima serata di San Silvestro, un cult dei film di animazione Disney: “Gli Aristogatti” di Wolfgang Reitherman, del 1970, è un vero e proprio monumento del cinema di animazione che in oltre cinquant’anni di vita non ha mai perso il suo carattere di novità e richiamo.

Una ricchissima cantante in pensione, madama Adelaide, decide di destinare la propria eredità alla propria adorata gatta, Duchessa, e ai suoi tre vivaci gattini, Matisse, Bizet e Minou. La decisione suscita il dispetto del maggiordomo Edgar, nominato come erede solo dopo la morte dei felini. Edgar non vuole aspettare, e inscena il rapimento di Duchessa e dei suoi cuccioli: li narcotizza e li abbandona in campagna. Ma non ha previsto l’incontro della famigliola con Romeo, audace e simpatico randagio, che li aiuterà a tornare a Parigi, ritrovare la loro casa, e sventare i piani dell’avido maggiordomo.

L’ultimo progetto di animazione approvato direttamente da Walt Disney ha tracciato un solco nella storia dei cartoni: il gatto Romeo è un personaggio così esuberante e complesso da aver determinato un vastissimo raggio di declinazioni nelle tante versioni nazionali del film. In quella italiana “il gatto del Colosseo” è protagonista di una trasposizione linguistica e culturale che, col doppiaggio di Renzo Montagnani, trapianta un pezzo di Roma fra i tetti di Parigi (nella versione originale il randagio parlava con accento irlandese).

La sequenza della jam session jazzistica, allestita dagli amici di Romeo in una soffitta della città, ha suscitato di recente qualche polemica perché la presunta etnia dei gatti è stata giudicata ancorata a stereotipi politicamente non corretti: ma è anche un momento fra i più celebrati e irresistibili di tutta la storia del cinema di animazione.