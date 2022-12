“Calmami” è la nuova canzone di Wasabe

“Calmami” è il nuovo brano della cantautrice Vicentina Wasabe: il brano è in radio e disponibile online sulle piattaforme streaming

“Calmami” è il nuovo singolo della cantautrice vicentina wasabe, in radio e digital per Aurora Dischi / ADA Music Italy. Il brano inserito in “New Music Friday Italia” e “Scuola Indie” di Spotify e “New Music Daily” e “Swipe Pop” di Apple Music, è una piccola confessione a se stessi.

Ognuno di noi ha dei pensieri, delle situazioni che cerca di ignorare per proteggersi, per non sbattere in faccia alla realtà. Questa canzone parla dei momenti in cui questi pensieri prevalgono ed entriamo in un loop fatto di malinconia, ma anche di speranza e desiderio di felicità. Un sound indie pop fresco ed orecchiabile, a metà tra elettronica e suoni acustici, che vuole raccontare le paure e le ansie della Gen-Z. Il brano sarà presentato live il 26/11 a Brescia in un evento live tutto al femminile dedicato alla musica emergente.

Wasabe è Sabina Canton, cantautrice classe 2000 di Vicenza. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 9 anni, poi a scrivere le prime canzoni registrate nella sua camera. Nel 2021, dopo un duro periodo legato legato ai disturbi del comportamento alimentare che l’autrice ha dovuto affrontare, pubblica il brano “VENTI“, primo singolo, uscito a fine luglio su tutte le piattaforme digitali. Lo stesso anno è finalista del contest nazionale “Tour Music Fest” e pubblica “Farfalle”, ai quali senguono i brani “Spegnimi la testa” e “Miami” in collaborazione con Neverbh, inseriti da Spotify nelle playlist editoriali “Scuola indie”, “EQUAL Italia”, “Graffiti Pop” e “Generazione Z”. La sua musica “per cuori fragili” parla del suo modo di affrontare le cose, l’amore e tutti i problemi che accomunano i giovani di oggi.