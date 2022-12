Botti di Capodanno: cosa fare se il cane ha paura

Cosa fare se il cane ha paura dei botti di Capodanno? Ecco alcuni suggerimenti per tranquillizzare Fido durante la notte più lunga (e rumorosa) dell’anno

Per colpa dei petardi, a Capodanno tutti si divertono tranne lui. Cosa fare se il cane ha paura dei botti? Ecco alcuni suggerimenti per tranquillizzare Fido durante la notte più lunga (e rumorosa) dell’anno.

Meglio stare dentro

Se il cane ha paura dei botti, è meglio se resta in casa con te. Lasciarlo legato fuori sarebbe pericoloso: se è agitato, Fido rischia di farsi male tirando troppo la catena. Anche il balcone non è un posto troppo sicuro per lui durante le feste. Al caldo il tuo cucciolo ritroverà la serenità, circondato dai suoi giocattoli preferiti e con le ciotole di acqua e cibo a portata di zampa. Magari non avrà voglia di giocare o di mangiare, ma l’ambiente familiare lo aiuterà a rilassarsi. Assicurati che non possa uscire liberamente di casa: se sente i petardi, il tuo cane d’istinto tenderà a fuggire più lontano possibile dal pericolo.

Prova a distrarlo

L’ideale sarebbe tenere occupato il tuo amico a quattro zampe finché non prende sonno, anche se a ogni nuovo petardo sarà tentato di uscire dalla cuccia per cercare conforto. Se giochi con il tuo cane, riuscirai sicuramente a fargli dimenticare i botti. Bastano una pallina o un peluche per distrarre Fido per il tempo necessario.

Interagisci correttamente

Quando i botti si fanno sentire, è importante mostrarti sicuro e sorridente, così Fido capirà che la situazione è sotto controllo. Stabilisci un contatto fisico con lui per rassicurarlo con la tua presenza. Considera però che, se esageri con le coccole e con gli atteggiamenti protettivi, il tuo animale può convincersi definitivamente che c’è qualcosa che non va.

Filo diretto con gli specialisti

Sono giorni di festa un po’ per tutti, ma se il tuo cucciolo non riesce a calmarsi, chiama d’urgenza il tuo veterinario di fiducia. Anche perché a volte, dietro la fobia per i botti, può esserci un trauma più complesso. In questi casi le tue coccole non bastano, servono le competenze di un comportamentista.

