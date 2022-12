Nel pomeriggio di Rai YoYo “Carolina e le feste favolose”

Nel pomeriggio su Rai YoYo un appuntamento speciale con Carolina Benvenga: in onda alle 18 e 55 “Carolina e le feste favolose”

Lo show natalizio dell’anno “Carolina e le feste favolose” sarà proposto, in prima visione, venerdì 30 dicembre, alle 18.55, su Rai Yoyo e RaiPlay. Protagonista è Carolina Benvenga, popolare volto del Canale con “La posta di Yoyo” e attualmente protagonista sui palchi d’Italia con il tour “Un Natale Favoloso… a teatro”, per la regia di Morena D’Onofrio. Uno spettacolo musicale che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia.

All’allarme di un S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d’avventura si attivano per salvare il giorno più bello dell’anno. Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale? Le meravigliose scenografie, la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale e i paesaggi innevati, le coinvolgenti coreografie e le canzoni che oltrepassano gli schermi e arrivano in televisione, assicurano un’atmosfera da sogno che tiene incollati alla poltrona rossa anche i più piccoli.