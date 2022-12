“Il Mio Padrone” di Alfiero, musica contro il caporalato

“Il mio padrone”, una canzone contro il caporalato: il brano del cantautore laziale Alfiero è sulle piattaforme digitali e radio

Disponibile su tutte le piattaforme streaming e in radio Il Mio Padrone, nuovo singolo del cantautore laziale Alfiero sempre impegnato con la sua musica a raccontare i temi di attualità e gli ultimi. In particolare Il Mio Padrone denuncia il grave problema del caporalato.

“”Il Mio Padrone” è una canzone che parla delle condizioni di lavoro disumane in cui sono costrette persone straniere e non. Parla del caporalato, concentrandosi sulla zona dell’agropontino. Il tutto è nato dopo aver letto il libro di Marco Omizzolo ‘Sotto padrone’, un libro vero che mi ha fatto aprire gli occhi sulla terra in cui vivo” – Alfiero.

bio

“Io mi chiamo Andrea Alfiero e vivo su questa terra da una trentina di anni. In questo periodo ho capito che mi piace molto la pizza, il gioco del calcio (tifo Napoli) e la musica. Con quest’ultima ho un rapporto sincero e profondo, così intimo da aiutarmi ad esprimermi meglio di quanto possa fare a voce”.

Nel 2017 viene pubblicato il primo singolo di Alfiero “Una domenica all’Ikea”, brano inserito nella compilation “La Fame Dischi”.

Il 25 giugno 2018 è uscito il primo album dal titolo “Arancione”. 10 tracce autobiografiche che ripercorrono la vita del cantautore pontino.

Nello stesso anno è stato ospite di varie radio, tra cui Radio Rock e Radio Kaos Italy per promuovere il disco.

Viene scelto per suonare al concerto del Primo Maggio a Terracina con artisti del calibro di Giancane, Mirkoeilcane, Wrongonyou e Esposito.

Ha aperto i concerti degli Ex-Otago,di Emanuele Colandrea, di Galoni e di Tommaso Di Giulio.

A novembre 2020 nonostante il periodo covid esce per Leindiemusic/Artist First “Un genere solo”, secondo lavoro in studio, un album composto da 12 canzoni.